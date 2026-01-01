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    Bataryalı yaprak üfleyici LBL 4 Bataryalı Yaprak Üfleyici | Kärcher

    Yellow Kärcher leaf blower with black nozzle attachment, set against a white background.

    Bataryalı yaprak üfleyici

    LBL 4 Bataryalı Yaprak Üfleyici

    Sipariş numarası: 1.445-150.0

    • 36 V Batarya platformu
    • Ayrılabilir düz nozül