Bataryalı yaprak üfleyici LBL 4 Bataryalı Yaprak Üfleyici | Kärcher

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Bataryalı yaprak üfleyici
Sipariş numarası: 1.445-150.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
36 V Batarya platformu
Hava hızı (km/sa)
250
Hava debisi (m³/sa)
330
Hız ayarı
Evet
Hız seviyeleri
2
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
36
Pil şarjı başına performans (m²)
max. 550 max. 1100
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
max. 15 max. 30
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
3.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
975 x 170 x 305
Teslimat kapsamı
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları