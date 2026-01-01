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    Bataryalı çim biçme makinesi LMO 18-36 Bataryalı Çim Biçme Makinesi | Kärcher

    Yellow Kärcher lawn mower with black handle and wheels, 45L grass collector, and a separate black blade attachment.

    Bataryalı çim biçme makinesi

    LMO 18-36 Bataryalı Çim Biçme Makinesi

    Sipariş numarası: 1.444-420.0

    • 18 V Batarya platformu
    • Malç kiti
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    Kesme yüksekliği: 4. seviye