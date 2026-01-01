Bataryalı çim biçme makinesi LMO 18-36 Bataryalı Set Çim Biçme Makinesi | Kärcher

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Bataryalı çim biçme makinesi
Sipariş numarası: 1.444-421.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Kesim alanı (cm)
36
Kesim yüksekliği (mm)
30 - 70
Kesme yüksekliği ayarı
4x
Çim toplama kabı kapasitesi (l)
45
Hız (rpm)
4000
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
18
Kapasite (Ah)
5
Tek şarjla çalışma performansı¹⁾ (m²)
max. 350
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
max. 24
Hızlı şarj cihazı ile şarj süresi %80 / %100 (dk)
94 143
Çıkış gücü (A)
2.5
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
100 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
13.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1309 x 398 x 1042
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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