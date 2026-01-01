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    Bataryalı çim biçme makinesi LMO 18-36 Bataryalı Set Çim Biçme Makinesi | Kärcher

    Yellow Kärcher lawn mower with 45L grass box, battery, and charger on white background.

    Bataryalı çim biçme makinesi

    LMO 18-36 Bataryalı Set Çim Biçme Makinesi

    Sipariş numarası: 1.444-421.0

    • 18 V batarya, batarya şarj cihazı, malçlama kiti
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    Kesme yüksekliği: 4. seviye