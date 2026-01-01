Bataryalı çim biçme makinesi LMO 2-18 | Kärcher

32 cm kesme genişliğine sahip, hafif ve manevra kabiliyeti yüksek LMO 2-18 Bataryalı çim biçme makinesi, 250 m²'ye kadar olan küçük çimler için idealdir. Kesme yüksekliği, 25 ila 60 mm arasında beş seviyeden birine ayarlanabilir. Güçlü, fırçasız motorla birlikte, çimler her zaman mükemmel bir şekilde kesilir. Kenarları veya sınırları biçerken, çim tarakları çimlerin yapraklarını düzeltir ve hiçbir yaprağın kesilmeden kalmamasını sağlar. Biçilen çimler 30 litrelik çim toplama haznesinde toplanır. Yüksekliği ayarlanabilir kılavuz kolu, biçme sırasında dik ve rahat bir duruş sağlar ve katlanabilir tasarım, yerden tasarruf sağlayan saklama imkanı sunar. Taşıma kolu, hafif akülü çim biçme makinesini ihtiyaç duyulan her yere, örneğin merdivenlerden yukarı ve aşağı taşımak için de kullanılabilir. LMO 2-18 Batarya, 18 V Kärcher Battery Power batarya platformundaki tüm değiştirilebilir bataryalarla uyumludur.

Güçlü fırçasız motor Yüksek performans ve daha uzun ürün ömrü Çim toplama haznesinin etkili bir şekilde doldurulması Optimize edilmiş hava akışı sayesinde, çim toplama haznesi %95'e kadar dolar. Bu, çalışma sırasında daha az duraklama süresi anlamına gelir. Dolum seviyesi göstergesi Çim toplama haznesindeki kapak, hazne tamamen dolduğunda ve boşaltılması gerektiğinde kapanır. Basit kesme yüksekliği ayarı Sadece tek bir hareketle, gerekli kesme yüksekliği 25 ile 60 mm arasında değişen beş seviyeden birine ayarlanabilir. Çim kenarına kadar biçer Çim tarakları, tam kenara kadar büyüyen çimleri otomatik olarak yakalar. Yerden kazandıran tasarım Tekstil yakalama kabı son derece küçük katlanabilir ve çim biçme makinesine yerleştirildiğinde çok az yer kaplar. Katlanabilir kılavuz tutamak yerden tasarruf sağlayan saklama sağlar. Entegre taşıma kolu Kolay taşıma için entegre taşıma kolu Ergonomik çalışma konsepti Kılavuz tutamak her vücut ölçüsüne göre ayarlanabilir - böylece her zaman dik pozisyonda kalabilirsiniz. Köpük sap, güvenli bir şekilde tutulabileceği ve rahat hissettirdiği anlamına gelir. Kılavuz kolu üzerindeki tam boy kontrol çubuğu, kullanımı basitleştirir. Güvenlik anahtarı Çocukların korunması: Çim biçme makinesinin istemeden çalıştırılmasını önler 18V Kärcher pil gücü LCD pil ekranlı Gerçek Zamanlı Teknoloji: kalan çalışma süresini, kalan şarj süresini ve pil kapasitesini gösterir. Lityum-iyon batarya sayesinde uzun ömürlü ve güçlüdür. Değiştirilebilir batarya, 18 V Battery Power batarya platformu cihazlarında kullanılabilir.