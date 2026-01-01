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    Bataryalı çim biçme makinesi LMO 2-18 | Kärcher

    Yellow Kärcher lawn mower with black grass collection box and ergonomic handle.

    Bataryalı çim biçme makinesi

    LMO 2-18

    Sipariş numarası: 1.445-400.0

    • 250 m²'ye kadar çim alanı, kesme genişliği 32 cm, kesme yüksekliği 25–60 mm
    • Fırçasız motor, 18 V batarya platformu