Bataryalı çim biçme makinesi LMO 3-18 Battery Set | Kärcher

18 voltluk bataryalı çim biçme makinesi hafiftir, manevra kabiliyeti yüksektir ve güçlü bir fırçasız motora sahiptir. 350 metrekareye kadar olan çimler hızlı ve hassasiyetle biçilir. Çalışma genişliği 34 cm'dir ve kesme yüksekliği, 25 ile 60 mm arasında değişen beş seviyeden birine ayarlanabilir. Akıllı iPower motor kontrol sistemi, biçme sırasında hızı çim koşullarına göre otomatik olarak uyarlar. Kenarlar veya sınırlar boyunca, çim tarakları çim bıçaklarını dikleştirerek hiçbir bıçağın kaçırılmamasını sağlar. 2'si 1 arada biçme sistemi, çim kesiklerinin malçlama sırasında doğal bir gübre olarak çime eşit şekilde dağıtılmasına veya daha uzun süre kesintisiz biçme için 35 litrelik çim toplama haznesinde toplanmasına olanak tanır. Kılavuz kolu, rahat ve ergonomik bir çalışma pozisyonu için yüksekliği ayarlanabilir özelliktedir. Katlanır iskelet, depolandığında yerden tasarruf sağlar. Merdivenlerden ve basamaklardan kolayca taşımak için entegre taşıma kolları mevcuttur. Bir adet batarya ve hızlı şarj cihazı sete dahildir.

Güçlü fırçasız motor Yüksek performans ve daha uzun ürün ömrü iPower Ek performans ve optimize edilmiş batarya çalışma süresi. Akıllı motor kontrolü sayesinde, biçme sırasında hız çim koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır. İkisi bir arada biçme sistemi Kesilen çim biçme sırasında çim toplama kabında verimli bir şekilde toplanır. Malçlama fonksiyonu: Malçlama tapasını kullanarak, kesilen çim doğal gübre olarak çim üzerine yayılır. Pürüzlü çim bıçakları olmadan temiz kesimler için keskinleştirilmiş çelik bıçak. Çim toplama haznesinin etkili bir şekilde doldurulması Optimize edilmiş hava akışı sayesinde, çim toplama haznesi %95'e kadar dolar. Bu, çalışma sırasında daha az duraklama süresi anlamına gelir. Dolum seviyesi göstergesi Çim toplama haznesindeki kapak, hazne tamamen dolduğunda ve boşaltılması gerektiğinde kapanır. Basit kesme yüksekliği ayarı Sadece tek bir hareketle, gerekli kesme yüksekliği 25 ile 60 mm arasında değişen beş seviyeden birine ayarlanabilir. Çim kenarına kadar biçer Çim tarakları otomatik olarak kenara kadar büyüyen çimleri yakalar. Yerden kazandıran tasarım Tekstil yakalama kabı son derece küçük katlanabilir ve çim biçme makinesine yerleştirildiğinde çok az yer kaplar. Katlanabilir kılavuz tutamak yerden tasarruf sağlayan saklama sağlar. Entegre taşıma kolu Kolay taşıma için entegre taşıma kolu Ergonomik çalışma konsepti Kılavuz tutamak her vücut ölçüsüne göre ayarlanabilir - böylece her zaman dik pozisyonda kalabilirsiniz. Köpük sap, güvenli bir şekilde tutulabileceği ve rahat hissettirdiği anlamına gelir. Kılavuz kolu üzerindeki tam boy kontrol çubuğu, kullanımı basitleştirir.