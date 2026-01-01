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    Bataryalı çim biçme makinesi LMO 3-18 | Kärcher

    Yellow Kärcher lawn mower with black grass catcher and separate black chute attachment.

    Bataryalı çim biçme makinesi

    LMO 3-18

    Sipariş numarası: 1.445-410.0

    • 350 m²'ye kadar çim alanı, kesme genişliği 34 cm, kesme yüksekliği 25–60 mm
    • iPower, fırçasız motor, 18 V batarya platformu
    • Malç kiti