Bataryalı çim biçme makinesi LMO 3-18 | Kärcher

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Bataryalı çim biçme makinesi
Sipariş numarası: 1.445-410.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Kesim alanı (cm)
34
Kesim yüksekliği (mm)
25 - 60
Kesme yüksekliği ayarı
x5
Çim toplama kabı kapasitesi (l)
35
Sürüş / Tahrik
Fırçasız motor
Hız (rpm)
3500
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
18
Tek şarjla çalışma performansı¹⁾ (m²)
max. 175 max. 350
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
max. 14 max. 28
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
12.5
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1186 x 355 x 1026
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları