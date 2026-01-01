Bataryalı çim biçme makinesi LMO 3-18 | Kärcher

18 voltluk bataryalı çim biçme makinesi hafiftir, manevra kabiliyeti yüksektir ve güçlü bir fırçasız motora sahiptir. 350 metrekareye kadar olan çimler hızlı ve hassasiyetle biçilir. Çalışma genişliği 34 santimetredir. Kesme yüksekliği, ihtiyaca göre 25 ile 60 milimetre arasında değişen beş seviyeden birine kolayca ayarlanabilir. iPower fonksiyonunun akıllı motor kontrolü sayesinde, hız biçme sırasında çim koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır. Kenarların veya sınırların biçilmesi gerektiğinde, çim tarakları daha iyi bir yakalama oranı için çim bıçaklarını dikleştirir. 2'si 1 arada biçme sistemi ile çim kesikleri, malçlama sırasında doğal bir gübre olarak çime eşit şekilde dağıtılır veya daha uzun süre kesintisiz biçme için 35 litrelik çim toplama haznesinde toplanır. Kılavuz kolu, rahat bir çalışma pozisyonu için yüksekliği ayarlanabilir özelliktedir. İskelet katlandığında depolamada daha az yer kaplar. Merdivenlerden ve basamaklardan kolayca taşımak için entegre taşıma kolları mevcuttur. 18 V Kärcher Battery Power batarya platformundaki tüm değiştirilebilir bataryalarla uyumludur.

Güçlü fırçasız motor Yüksek performans ve daha uzun ürün ömrü iPower Ek performans ve optimize edilmiş batarya çalışma süresi. Akıllı motor kontrolü sayesinde, biçme sırasında hız çim koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır. İkisi bir arada biçme sistemi Kesilen çim biçme sırasında çim toplama kabında verimli bir şekilde toplanır. Malçlama fonksiyonu: Malçlama tapasını kullanarak, kesilen çim doğal gübre olarak çim üzerine yayılır. Pürüzlü çim bıçakları olmadan temiz kesimler için keskinleştirilmiş çelik bıçak. Çim toplama haznesinin etkili bir şekilde doldurulması Optimize edilmiş hava akışı sayesinde, çim toplama haznesi %95'e kadar dolar. Bu, çalışma sırasında daha az duraklama süresi anlamına gelir. Dolum seviyesi göstergesi Çim toplama haznesindeki kapak, hazne tamamen dolduğunda ve boşaltılması gerektiğinde kapanır. Kullanışlı kesme yüksekliği ayarı Sadece tek bir hareketle, gerekli kesme yüksekliği 25 ile 60 mm arasında değişen beş seviyeden birine ayarlanabilir. Çim kenarına kadar biçer Çim tarakları otomatik olarak kenara kadar büyüyen çimleri yakalar. Yerden kazandıran tasarım Tekstil yakalama kabı son derece küçük katlanabilir ve çim biçme makinesine yerleştirildiğinde çok az yer kaplar. Katlanabilir kılavuz tutamak yerden tasarruf sağlayan saklama sağlar. Entegre taşıma kolu Kolay taşıma için entegre taşıma kolu Ergonomik çalışma konsepti Kılavuz tutamak her vücut ölçüsüne göre ayarlanabilir - böylece her zaman dik pozisyonda kalabilirsiniz. Köpük sap, güvenli bir şekilde tutulabileceği ve rahat hissettirdiği anlamına gelir. Kılavuz kolu üzerindeki tam boy kontrol çubuğu, kullanımı basitleştirir.