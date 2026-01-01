Bataryalı çim biçme makinesi LMO 36-46 Akülü Çim Biçme Makinesi | Kärcher

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Bataryalı çim biçme makinesi
Sipariş numarası: 1.444-472.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
36 V Batarya platformu
Kesim alanı (cm)
46
Kesim yüksekliği (mm)
20 - 70
Kesme yüksekliği ayarı
x5
Çim toplama kabı kapasitesi (l)
55
Sürüş / Tahrik
Fırçasız motor
Hız (rpm)
2800
Seyir hızı (km/sa)
3
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
36
Tek şarjla çalışma performansı¹⁾ (m²)
max. 325 max. 650
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
max. 15 max. 30
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
18.4
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1452 x 483 x 978
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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