Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Bataryalı çim biçme makinesi LMO 36-46 Akülü Çim Biçme Makinesi | Kärcher

    Yellow Kärcher lawn mower with a 46cm cutting width, featuring a 55L grass collector and push assist handle.

    Bataryalı çim biçme makinesi

    LMO 36-46 Akülü Çim Biçme Makinesi

    Sipariş numarası: 1.444-472.0

    • Malç kiti
    ¹⁾
    Kesme yüksekliği: 5. seviye