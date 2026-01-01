Bataryalı çim biçme makinesi LMO 36-46 Akülü Çim Biçme Makinesi | Kärcher

Hafif eğimlerde Bataryalı Çim Biçme Makinesi LMO 36-46, bağlanabilir Push Assist arkadan çekiş sayesinde daha yüksek bir vitese geçer. Kenara kadar büyüyen çim bıçakları bile çim taraklı çim biçme makinesi için sorun değildir. LMO 36-46 Bataryalı, biçme sırasında dik bir duruşun korunmasına izin vermek için ayarlanabilir açılı bir kılavuz tutamağa sahiptir. Ek bir vurgu, daha hızlı çalışmanıza olanak tanıyan, doldurma seviyesi göstergesi ile tamamlanan geniş kesme genişliği ve geniş çim toplama kabının birleşimidir. 2'si 1 arada biçme sistemi sayesinde, kesilen çim ya çim toplama haznesinde toplanabilir ya da birlikte verilen malçlama kiti kullanılarak çimlere doğal gübre olarak yayılabilir. Diğer özellikler: beş farklı seviyede kesme yüksekliği ayarı, yerden tasarruf sağlayan katlama tasarımı, rahat kullanım için her iki tarafta köpük tutacak ve anahtarlar ve bir çocuk güvenlik kilidi, bu da işlemin yalnızca güvenlik anahtarı takıldığında mümkün olduğu anlamına gelir.

İtme assistanı arkadan çekişli Bir düğmeye dokunarak sol arka tekerleğin ek tahriki. Hafif eğimlerde bile zahmetsiz biçme. Çim kenarına kadar biçer Çim tarakları otomatik olarak kenara kadar büyüyen çimleri yakalar. İkisi bir arada biçme sistemi Kesilen çim biçme sırasında çim toplama kabında verimli bir şekilde toplanır. Malçlama fonksiyonu: Malçlama kiti kullanılarak, kesilmiş çim doğal gübre olarak çimlerin üzerine yayılır. Pürüzlü çim bıçakları olmadan temiz kesimler için keskinleştirilmiş çelik bıçak. Merkezi kesme yükseklik ayarı Kesme yüksekliği merkezi olarak beş farklı konuma ayarlanabilir. Büyük çim toplama kabı Geniş hacmi, daha az sıklıkta boşaltılması gerektiği anlamına gelir ve kesintisiz çalışmanıza izin verir. Tekstil yakalama kabı son derece küçük katlanabilir ve çim biçme makinesine yerleştirildiğinde çok az yer kaplar. Dolum seviyesi göstergesi Doldurma seviyesi göstergesi, çim toplama kabının ne zaman boşaltılması gerektiğini gösterir. Katlanır kılavuz tutamağı Pratik tutma tasarımı yerden tasarruf sağlar. Ergonomik çalışma konsepti Kolay kilitleme için çabuk açılan bağlantı elemanları. Ayarlanabilir açı dik çalışma pozisyonu sağlar. Köpük sap, güvenli bir şekilde tutulabileceği ve rahat hissettiği anlamına gelir. Rahat kullanım için her iki tarafta anahtarlar bulunur. Kolay taşıma için entegre taşıma kolu Fırçasız motor Daha uzun çalışma süresi ve cihaz için daha uzun kullanım ömrü. 36 V Kärcher Pil Gücü pil platformu LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü. Değiştirilebilir pil, diğer tüm 36 V Kärcher Pil Gücü platformu cihazlarında kullanılabilir.