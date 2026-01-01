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    Bataryalı çim biçme makinesi LMO 4-18 Dual Battery Set | Kärcher

    Kärcher lawn mower with batteries, chargers, and grass chute attachment on a white background.

    Bataryalı çim biçme makinesi

    LMO 4-18 Dual Battery Set

    Sipariş numarası: 1.445-421.0

    • 450 m²'ye kadar çim alanı, kesme genişliği 37 cm, kesme yüksekliği 25–65 mm
    • iPower, fırçasız motor, 18 V batarya platformu, 40 dakikalık çalışma süresi
    • 18 V batarya, batarya şarj cihazı, malçlama kiti