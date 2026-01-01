Bataryalı çim biçme makinesi LMO 4-18 Dual Battery Set | Kärcher

Güçlü ve yüksek manevra kabiliyetine sahip: İki adet 18 voltluk batarya ve fırçasız 36 voltluk motorla LMO 4-18 Dual Bataryalı Set, 450 metrekareye kadar olan çimler için ideal çözümdür. Düşük ağırlığı, biçme makinesini özellikle manevra kabiliyeti yüksek ve çevik kılar. Engebeli arazilerde ve engellerin etrafında bile zahmetsizce manevra yapılabilir. Çalışma genişliği 37 santimetredir ve kesme yüksekliği 25 ile 65 milimetre arasında merkezi olarak beş seviyede ayarlanabilir. iPower fonksiyonunun akıllı motor kontrolü sayesinde, hız biçme sırasında çim koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır. Çim tarakları, kenarlara yakın büyüyen çimleri bile otomatik olarak yakalar. 2'si 1 arada biçme sistemi ile kesikler, bir malçlama tapası aracılığıyla gübre görevi görmesi için çime eşit şekilde dağıtılır veya alternatif olarak daha uzun süre kesintisiz biçme için 40 litrelik geniş çim toplama haznesinde toplanır. Kılavuz kolunun yüksekliği, rahat bir çalışma pozisyonu için ayarlanabilir. İskelet katlandığında, depolamada daha az yer kaplar. Merdivenlerden ve basamaklardan kolayca taşımak için büyük ve sağlam bir tutma kolu mevcuttur. Bataryalar ve hızlı şarj cihazı dahildir.

18 V + 18 V = 36 V güç İki adet 18 V lityum iyon batarya ile çalışan güçlü 36 V motor. Güçlü fırçasız motor Yüksek performans ve daha uzun ürün ömrü iPower Ek performans ve optimize edilmiş batarya çalışma süresi. Akıllı motor kontrolü sayesinde, biçme sırasında hız çim koşullarına göre otomatik olarak ayarlanır. İkisi bir arada biçme sistemi Kesilen çim biçme sırasında çim toplama kabında verimli bir şekilde toplanır. Malçlama fonksiyonu: Malçlama kiti kullanılarak, kesilmiş çim doğal gübre olarak çimlerin üzerine yayılır. Pürüzlü çim bıçakları olmadan temiz kesimler için keskinleştirilmiş çelik bıçak. Çim toplama haznesinin etkili bir şekilde doldurulması Optimize edilmiş hava akışı sayesinde, çim toplama haznesi %95'e kadar dolar. Bu, çalışma sırasında daha az duraklama süresi anlamına gelir. Çim toplama haznesindeki kapak, hazne tamamen dolduğunda ve boşaltılması gerektiğinde kapanır. Basit kesme yüksekliği ayarı Sadece tek bir hareketle, kesme yüksekliği 25 mm ile 65 mm arasında değişen beş seviyeden birine kolayca ayarlanabilir. Çim kenarına kadar biçer Çim tarakları otomatik olarak kenara kadar büyüyen çimleri yakalar. Yerden kazandıran tasarım Tekstil yakalama kabı son derece küçük katlanabilir ve çim biçme makinesine yerleştirildiğinde çok az yer kaplar. Katlanabilir kılavuz tutamak yerden tasarruf sağlayan saklama sağlar. Entegre taşıma kolu Kolay taşıma için entegre taşıma kolu Ergonomik çalışma konsepti Kılavuz tutamak her vücut ölçüsüne göre ayarlanabilir - böylece her zaman dik pozisyonda kalabilirsiniz. Köpük sap, güvenli bir şekilde tutulabileceği ve rahat hissettirdiği anlamına gelir. Kılavuz kolu üzerindeki tam boy kontrol çubuğu, kullanımı basitleştirir.