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    Bataryalı çim biçme makinesi LMO 4-18 Dual | Kärcher

    Kärcher lawn mower with a yellow and black design, detachable grass catcher, and adjustable handle.

    Bataryalı çim biçme makinesi

    LMO 4-18 Dual

    Sipariş numarası: 1.445-420.0

    • 450 m²'ye kadar çim alanı, kesme genişliği 37 cm, kesme yüksekliği 25–65 mm
    • iPower, fırçasız motor, 18 V batarya platformu
    • Malç kiti