Bataryalı çim düzeltici LTR 18-30 Bataryalı Çim Biçme Makinesi | Kärcher

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Bataryalı çim düzeltici
Sipariş numarası: 1.444-310.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Kesme çapı (cm)
30
Ot biçme
Hattın tepesi ?
Konu uzantısı
Otomatik
Düzeltici çizgi geometrisi
bükülmüş
Hat çapı (mm)
1.6
Hız ayarı
hayır
Hız (rpm)
7800
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
18
Tek şarjla çalışma performansı¹⁾ (m)
max. 350 max. 700
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
max. 30 max. 60
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
3.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1325 x 312 x 315
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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