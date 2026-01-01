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    Bataryalı çim düzeltici LTR 18-30 Bataryalı Çim Biçme Makinesi | Kärcher

    Yellow Kärcher grass trimmer with ergonomic handle and detachable spool, set against a plain white background.

    Bataryalı çim düzeltici

    LTR 18-30 Bataryalı Çim Biçme Makinesi

    Sipariş numarası: 1.444-310.0

    • 30 cm kesme genişliği, esnek düzeltici kafa, kenar kesme fonksiyonu
    • Bitki koruma askısı, 18 V batarya platformu
    • Misina makarası, omuz askısı
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    Çim kenarı