Bataryalı çim düzeltici LTR 18-30 Bataryalı Çim Biçme Makinesi | Kärcher

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Bataryalı çim düzeltici
Sipariş numarası: 1.444-311.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Kesme çapı (cm)
30
Ot biçme
Hattın tepesi ?
Konu uzantısı
Otomatik
Düzeltici çizgi geometrisi
bükülmüş
Hat çapı (mm)
1.6
Hız ayarı
hayır
Hız (rpm)
7800
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
18
Kapasite (Ah)
2.5
Tek şarjla çalışma performansı¹⁾ (m)
max. 350
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
max. 30
Hızlı şarj cihazı ile şarj süresi %80 / %100 (dk)
44 83
Çıkış gücü (A)
2.5
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
100 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
4.4
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
1325 x 312 x 315
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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