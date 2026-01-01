Bataryalı çim düzeltici LTR 18-30 Bataryalı Çim Biçme Makinesi | Kärcher

Batarya ile çalışan LTR 18-30 Bataryalı çim biçme makinesi bataryalı seti, gerçek bir çok yönlüdür. Bükülü kesme çizgisi ile düzeltici, hassas bir kesimi garanti eder ve ayrıca bahçedeki köşelerin ve dar alanların işini kolaylaştırır. Otomatik çizgi ayarlama özelliği sayesinde hat her zaman mükemmel uzunluğa ayarlanır. Kenar kesme işlevi, düzelticinin yolların ve terasların yanında temiz, keskin kenarlar bırakmasını sağlar. Eğim açısının, alçakta asılı engellerin altındaki çimlerin kırpılması için ayarlanması da kolaydır. Katlanabilir bitki siperi kullanılarak yakındaki çiçeklere ve ağaçlara kazara zarar gelmesi önlenir. Hem teleskopik tutamak hem de yüksekliği ayarlanabilir iki elle tutamak, ergonomik bir dik çalışma pozisyonu sağlar. Bir batarya ve hızlı şarj cihazı teslimata dahildir.

Verimli kesme sistemi Kesme işlevi, bahçedeki köşelerin ve dar alanların hafif çalışmasını sağlar. Bükümlü hat hassas bir kesim ve sessiz çalışmayı garanti eder. Kenar kesme patikalar boyunca temiz, keskin çim kenarları için döner kesme başlığı. Ayarlanabilir düzeltme başlığı Bahçe bankları gibi düşük engeller altında bile ergonomik düzeltme çözümü. Bitki koruma özelliği Çiçek tarhlarının yanında ve ağaçların yakınında kırparken bitkileri hasara karşı korur. Teleskopik tutma kolu Bireysel kullanıcının yüksekliğine uyacak şekilde uyarlanır. Sırt ağrısı ve yaralanmayı önleyen dik bir çalışma pozisyonu sunar Ergonomik kol tasarımı Güvenli tutuş ve ekstra konfor için kauçuk sap. Yüksekliği ayarlanabilir iki elle kavrama. Ergonomik bir duruş için. Otomatik hat uzantısı Automatic adjustment guarantees the line is always the ideal length for the job. Kullanışlı koruyucu kapak Koruyucu kapak kullanıcıyı uçan çim biçme işlemlerinden korur. Eklenti dayanakları, işten mola verirken düzelticiyi bir kenara koymayı kolaylaştırır. 18V Kärcher pil gücü LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü. Değiştirilebilir pil, diğer tüm Kärcher 18 V pil güç platformu cihazlarında kullanılabilir. Düzeltici bıçakların optimum kullanımı Ayıklama gibi özellikle yoğun işlerde çalışmak için idealdir.