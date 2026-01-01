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    Bataryalı Kenar Kesme Makineleri LTR 2-18 Akü Setli Çim Düzeltme Makinesi | Kärcher

    Yellow Kärcher grass trimmer with battery and charger, featuring a long handle and black trimming head, displayed on a white background.

    Bataryalı Kenar Kesme Makineleri

    LTR 2-18 Akü Setli Çim Düzeltme Makinesi

    Sipariş numarası: 1.445-461.0

    Batarya ile çalışan LTR 2-18 Batarya Seti çim biçme makinesi, hafif ve ergonomik olmasının yanı sıra çim kenarlarını ve küçük çimleri biçmek için de mükemmeldir.