Bataryalı Kenar Kesme Makineleri LTR 2-18 Akü Setli Çim Düzeltme Makinesi | Kärcher

Bataryalı LTR 2-18 Bataryalı Set çim düzeltme makinesi, kablosuz bahçe bakımı için verimli bir çözüm sunar. 18 V çim düzeltme makinesi, teslimat kapsamına halihazırda dahil olan batarya ve batarya şarj cihazı ile esnek çalışma imkanı tanır. Bükülmüş düzeltme misinası, çimin hassas bir şekilde kesilmesini sağlar. Çim düzeltme makinesi, bahçede bir çim biçme makinesinin erişemediği tüm köşelere veya zorlu alanlara kolayca ulaşır. Kenar düzeltme fonksiyonu kusursuz kenarlar sağlar: Sadece tutma kolu çevrilerek ayarlanan bu özellik, yollar ve teraslar boyunca kenarların temiz bir şekilde düzeltilmesine olanak tanır. Otomatik misina uzatma özelliği, düzeltici her açıldığında misinayı ideal uzunluğa ayarlayarak optimum misina uzunluğunu garanti eder. Çim düzeltme makinesi hafiftir ve iyi dengelenmiştir, bu da kullanımı kolay ve konforlu hale getirir. Bitki koruyucu, bitkileri ve ağaçları kullanım sırasında hasardan korumak için onlarla gerekli mesafeyi korur.

Verimli kesme sistemi Kesme işlevi, bahçedeki köşelerin ve dar alanların hafif çalışmasını sağlar. Bükümlü hat hassas bir kesim ve sessiz çalışmayı garanti eder. Kenar kesme patikalar boyunca temiz, keskin çim kenarları için döner kesme başlığı. Bitki koruma özelliği Çiçek tarhlarının yanında ve ağaçların yakınında kırparken bitkileri hasara karşı korur. Ergonomik kol tasarımı İki elli tutma kolu tasarımı sayesinde, sırtı da yormayan konforlu çalışma pozisyonu. Otomatik hat uzantısı Automatic adjustment guarantees the line is always the ideal length for the job. Kullanışlı koruyucu kapak Koruyucu kapak kullanıcıyı uçan çim biçme işlemlerinden korur. Eklenti dayanakları, işten mola verirken düzelticiyi bir kenara koymayı kolaylaştırır. Kolay taşıma Cihazın düşük ağırlığı, çim düzeltme işindeki zorluğu ortadan kaldırır. Düzeltici bıçakların optimum kullanımı Ayıklama gibi özellikle yoğun işlerde çalışmak için idealdir. 18V Kärcher pil gücü Değiştirilebilir pil, diğer tüm Kärcher 18 V pil güç platformu cihazlarında kullanılabilir. LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü.