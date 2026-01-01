Bataryalı Kenar Kesme Makineleri LTR 2-18 Akü Setli Çim Düzeltme Makinesi | Kärcher

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Bataryalı Kenar Kesme Makineleri
Sipariş numarası: 1.445-461.0Batarya ile çalışan LTR 2-18 Batarya Seti çim biçme makinesi, hafif ve ergonomik olmasının yanı sıra çim kenarlarını ve küçük çimleri biçmek için de mükemmeldir.
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Kesme çapı (cm)
25
Ot biçme
Hattın tepesi ?
Konu uzantısı
Otomatik
Düzeltici çizgi geometrisi
bükülmüş
Hat çapı (mm)
1.6
Hız (rpm)
8400
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
18
Kapasite (Ah)
2
Tek şarjla çalışma performansı¹⁾ (m)
max. 850
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
max. 20
Normal şarj cihazı ile şarj süresi (dk)
94
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
100 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
1.9
Ambalajlı ağırlık (kg)
4
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
945 x 317 x 928
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları