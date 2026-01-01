Bataryalı çim düzeltici LTR 3-18 Akü Setli Çim Düzeltme Makinesi | Kärcher

Kusursuz çim bakımı için bataryalı LTR 3-18 Bataryalı Set çim düzeltme makinesi. 18 V çim düzeltme makinesi kablosuz özgürlük sunar; uyumlu bir batarya ve hızlı şarj cihazı ile birlikte gelir. Bükülmüş düzeltme misinası sayesinde çim düzeltme makinesi temiz bir kesim sunar ve bahçede bir çim biçme makinesinin erişemediği tüm köşelere ve ulaşılması zor alanlara kolayca ulaşır. Kenar düzeltme fonksiyonu, yollar ve teraslar boyunca temiz bir kesim oluşturur ve sadece tutma kolu çevrilerek ayarlanabilir. Otomatik misina uzatma özelliği, düzeltici her açıldığında misinayı ideal uzunluğa ayarlayarak optimum misina uzunluğunu garanti eder. Düzeltme başlığının açısı ayakla kolayca ayarlanabilir; eğilmeye gerek yoktur. Bu, engellerin altında veya setlerde kolayca düzeltme yapılmasına olanak tanır. Katlanabilir bitki koruyucu, bitkilerden ve ağaçlardan gerekli mesafenin korunmasını garanti ederek kullanım sırasında hasar görmemelerini sağlar. Ergonomik çalışma; ayarlanabilir ikinci tutma kolu, teleskopik şaft ve çim düzeltme makinesinin düşük ağırlığı ile desteklenir.

Verimli kesme sistemi Kesme işlevi, bahçedeki köşelerin ve dar alanların hafif çalışmasını sağlar. Bükümlü hat hassas bir kesim ve sessiz çalışmayı garanti eder. Kenar kesme patikalar boyunca temiz, keskin çim kenarları için döner kesme başlığı. Ayarlanabilir düzeltme başlığı Bahçe bankları gibi düşük engeller altında bile ergonomik düzeltme çözümü. Teleskopik tutma kolu Bireysel kullanıcının yüksekliğine uyacak şekilde uyarlanır. Sırt ağrısı ve yaralanmayı önleyen dik bir çalışma pozisyonu sunar Bitki koruma özelliği Çiçek tarhlarının yanında ve ağaçların yakınında kırparken bitkileri hasara karşı korur. Ergonomik kol tasarımı Automatic adjustment guarantees the line is always the ideal length for the job. Kullanışlı koruyucu kapak Koruyucu kapak kullanıcıyı uçan çim biçme işlemlerinden korur. Eklenti dayanakları, işten mola verirken düzelticiyi bir kenara koymayı kolaylaştırır. Düzeltici bıçakların optimum kullanımı Ayıklama gibi özellikle yoğun işlerde çalışmak için idealdir. 18V Kärcher pil gücü Değiştirilebilir pil, diğer tüm Kärcher 18 V pil güç platformu cihazlarında kullanılabilir. LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir Lityum-iyon batarya sayesinde uzun ömürlü ve güçlüdür.