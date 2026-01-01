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    Bataryalı çim düzeltici LTR 3-18 Akü Setli Çim Düzeltme Makinesi | Kärcher

    Yellow Kärcher grass trimmer with battery and charger, featuring a long handle and cutting head, set against a white background.

    Bataryalı çim düzeltici

    LTR 3-18 Akü Setli Çim Düzeltme Makinesi

    Sipariş numarası: 1.445-471.0

    • 30 cm kesme genişliği, esnek düzeltici kafa, kenar kesme fonksiyonu