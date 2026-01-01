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    Bataryalı çim düzeltici LTR 3-18 Dual Battery Set | Kärcher

    Kärcher cordless grass trimmer with two batteries, a spool, and a strap on a white background.

    Bataryalı çim düzeltici

    LTR 3-18 Dual Battery Set

    Sipariş numarası: 1.445-451.0

    • 30 cm kesme genişliği, esnek düzeltici kafa, kenar kesme fonksiyonu
    • Bitki koruma askısı, 18 V batarya platformu, 70 dakikalık çalışma süresi
    • 18 V batarya, batarya şarj cihazı, misina makarası, omuz askısı