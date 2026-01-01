Bataryalı çim düzeltici LTR 3-18 Dual Battery Set | Kärcher

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Bataryalı çim düzeltici
Sipariş numarası: 1.445-451.0
Motor voltajı (V)
36
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Kesme çapı (cm)
30
Ot biçme
Hattın tepesi ?
Konu uzantısı
Otomatik
Düzeltici çizgi geometrisi
bükülmüş
Hat çapı (mm)
2
Hız ayarı
hayır
Hız (rpm)
8000
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
18
Kapasite (Ah)
2
Gereken akü sayısı (Parça(lar))
2
Tek şarjla çalışma performansı¹⁾ (m)
max. 480
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
max. 28
Hızlı şarj cihazı ile şarj süresi %80 / %100 (dk)
44 83
Çıkış gücü (A)
2.5
Gerilim (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (V)
100 - 240
Frekans (şarj cihazı şebeke bağlantısı) (Hz)
50 - 60
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2.4
Ambalajlı ağırlık (kg)
6
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
345 x 350 x 1285
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları