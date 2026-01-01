Bataryalı çim düzeltici LTR 3-18 Dual Battery Set | Kärcher

Verimlilik, hassasiyet ve konfor – hepsi tek bir cihazda birleşti. LTR 3-18 Dual Bataryalı Set bataryalı çim düzeltme makinesi ile bahçe işleri bir keyfe dönüşüyor. Güçlü 36 voltluk motor, ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi iki adet 18 voltluk lityum iyon bataryadan alır ve etkileyici bir performans sunar. Ayarlanabilir iki parçalı tutma kolu ve şaftın teleskopik tasarımı, cihazın her zaman dik ve sırtı yormayan bir pozisyonda kullanılabilmesini sağlayarak çalışmayı konforlu hale getirir. İster geniş alanlar ister ulaşılması zor kuytu köşeler olsun, bu bataryalı çim düzeltme makinesi hepsini kolaylıkla halleder. Dönen kesme ipi çimlerde hassas kesim sağlarken, katlanabilir bitki koruyucu kullanım sırasında bitki ve ağaçların korunmasını sağlar. Düzeltme başlığının açısı, engellerin altında veya eğimlerde düzeltme yapmak için ihtiyaca göre ayarlanabilir. İki adet şarj edilebilir batarya ve bir hızlı şarj cihazı teslimat kapsamına dahildir.

36 V güç İki adet 18 V lityum iyon batarya ile çalışan güçlü 36 V motor. Verimli kesme sistemi Kesme işlevi, bahçedeki köşelerin ve dar alanların hafif çalışmasını sağlar. Bükümlü hat hassas bir kesim ve sessiz çalışmayı garanti eder. Kenar kesme patikalar boyunca temiz, keskin çim kenarları için döner kesme başlığı. Ayarlanabilir düzeltme başlığı Bahçe bankları gibi düşük engeller altında bile ergonomik düzeltme çözümü. Bitki koruma özelliği Çiçek tarhlarının yanında ve ağaçların yakınında kırparken bitkileri hasara karşı korur. Teleskopik tutma kolu Bireysel kullanıcının yüksekliğine uyacak şekilde uyarlanır. Sırt ağrısı ve yaralanmayı önleyen dik bir çalışma pozisyonu sunar Ergonomik kol tasarımı Güvenli tutuş ve ekstra konfor için kauçuk sap. Ergonomik ve rahat bir duruş için iki parçalı sapın açısı ayarlanabilir. Otomatik hat uzantısı Automatic adjustment guarantees the line is always the ideal length for the job. Düzeltici bıçakların optimum kullanımı Ayıklama gibi özellikle yoğun işlerde çalışmak için idealdir. 18V Kärcher pil gücü LCD pil ekranlı Gerçek Zamanlı Teknoloji: kalan çalışma süresini, kalan şarj süresini ve pil kapasitesini gösterir. İki adet değiştirilebilir batarya, 18 V Kärcher Battery Power batarya platformundaki tüm diğer cihazlarla kullanılabilir.