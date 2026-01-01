Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Bataryalı çim düzeltici LTR 3-18 Dual | Kärcher

    Yellow Kärcher grass trimmer with a black handle, spare spool, and shoulder strap on a white background.

    Bataryalı çim düzeltici

    LTR 3-18 Dual

    Sipariş numarası: 1.445-450.0

    • 30 cm kesme genişliği, esnek düzeltici kafa, kenar kesme fonksiyonu
    • Bitki koruma askısı, 18 V batarya platformu
    • Misina makarası, omuz askısı