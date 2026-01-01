Bataryalı çim düzeltici LTR 3-18 Dual | Kärcher

LTR 3-18 Dual bataryalı çim düzeltme makinesi, çimleri ve çim kenarlarını hassasiyetle düzeltmek için özellikle güçlü ve kullanışlı bir çözümdür. Güçlü 36 voltluk motor, ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi iki adet 18 voltluk lityum iyon bataryadan alır ve etkileyici bir performans sunar. Ayarlanabilir iki parçalı tutma kolu ve düzeltici şaftının teleskopik fonksiyonu ergonomi için tasarlanmıştır. Dönen kesme misinası hassas bir çim kesimi sağlar ve katlanabilir bitki koruyucu sayesinde bitkilerden ve ağaçlardan güvenli bir mesafede tutulur. İster dar köşeler ister bahçedeki zor noktalar olsun, bu kablosuz düzeltici her zorluğun üstesinden gelir. Düzeltme başlığının açısı da ayarlanabildiği için, engellerin altında veya eğimlerde bile temiz düzeltme sonuçları elde edebilirsiniz. Düzeltme ipinin otomatik ayarı, her seferinde mükemmel bir ip uzunluğu ve doğru bir kesim sağlar.

36 V güç İki adet 18 V lityum iyon batarya ile çalışan güçlü 36 V motor. Verimli kesme sistemi Kesme işlevi, bahçedeki köşelerin ve dar alanların hafif çalışmasını sağlar. Bükümlü hat hassas bir kesim ve sessiz çalışmayı garanti eder. Kenar kesme patikalar boyunca temiz, keskin çim kenarları için döner kesme başlığı. Ayarlanabilir düzeltme başlığı Bahçe bankları gibi düşük engeller altında bile ergonomik düzeltme çözümü. Bitki koruma özelliği Çiçek tarhlarının yanında ve ağaçların yakınında kırparken bitkileri hasara karşı korur. Teleskopik tutma kolu Bireysel kullanıcının yüksekliğine uyacak şekilde uyarlanır. Sırt ağrısı ve yaralanmayı önleyen dik bir çalışma pozisyonu sunar Ergonomik kol tasarımı Güvenli tutuş ve ekstra konfor için kauçuk sap. Ergonomik ve rahat bir duruş için iki parçalı sapın açısı ayarlanabilir. Otomatik hat uzantısı Automatic adjustment guarantees the line is always the ideal length for the job. Düzeltici bıçakların optimum kullanımı Ayıklama gibi özellikle yoğun işlerde çalışmak için idealdir. 18V Kärcher pil gücü LCD pil ekranlı Gerçek Zamanlı Teknoloji: kalan çalışma süresini, kalan şarj süresini ve pil kapasitesini gösterir. İki adet değiştirilebilir batarya, 18 V Kärcher Battery Power batarya platformundaki tüm diğer cihazlarla kullanılabilir.