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    Bataryalı çim düzeltici LTR 3-18 Akülü Çim Düzeltme Makinesi | Kärcher

    Yellow Kärcher grass trimmer with a black handle and adjustable shaft, accompanied by a spool of blue trimming line.

    Bataryalı çim düzeltici

    LTR 3-18 Akülü Çim Düzeltme Makinesi

    Sipariş numarası: 1.445-470.0

    • 30 cm kesme genişliği, esnek düzeltici kafa, kenar kesme fonksiyonu
    • Bitki koruma askısı, 18 V batarya platformu
    • bobin