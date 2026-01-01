Bataryalı çim düzeltici LTR 3-18 Akülü Çim Düzeltme Makinesi | Kärcher

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Bataryalı çim düzeltici
Sipariş numarası: 1.445-470.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Kesme çapı (cm)
30
Ot biçme
Hattın tepesi ?
Konu uzantısı
Otomatik
Düzeltici çizgi geometrisi
bükülmüş
Hat çapı (mm)
1.6
Hız (rpm)
8900
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
18
Tek şarjla çalışma performansı¹⁾ (m)
max. 1100 max. 2200
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
max. 20 max. 40
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
3.9
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1015 x 317 x 1000
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları