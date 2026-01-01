Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Bataryalı çim düzeltici LTR 36-33 Akülü Çim Düzeltme Makinesi | Kärcher

    Kärcher cordless grass trimmer with yellow battery pack, black handle, and strap, isolated on white background.

    Bataryalı çim düzeltici

    LTR 36-33 Akülü Çim Düzeltme Makinesi

    Sipariş numarası: 1.444-350.0

    • Misina makarası, omuz askısı
    ¹⁾
    Çim kenarı