Bataryalı çim düzeltici LTR 36-33 Akülü Çim Düzeltme Makinesi | Kärcher

Şarjlı LTR 36-33 çim biçme makinesi çok güçlüdür. Düzeltici ve bükülmüş kesme hattı sayesinde hassas kesme sonuçları ortaya çıkarır. Ve otomatik hat ayarlama özelliği, düzeltici hattının her zaman mükemmel uzunlukta olmasını garanti eder. Düzeltici gücünün sürekli değişken regülasyonu, kullanıcının cihazı herhangi bir işe ayarlayabileceği anlamına gelir. Kesme çapı, köşelerde ve dar alanlarda daha hassas sonuçlar elde etmek için de ayarlanabilir. Yumuşak iki elle tutuş ve omuz askısı kullanıcının sırtını ve enerjisini yedekleyerek işlerini daha rahat hale getirir. Katlanabilir bitki koruyucusu kullanılarak yakındaki çiçeklere ve ağaçlara yanlışlıkla zarar gelmesi önlenir.

Çim biçme makinesi Güçlü çim düzeltici ayrıca uzun otları ve inatçı yabani otları ve aşırı büyümeyi keser. Verimli kesme sistemi Kesme işlevi, bahçedeki köşelerin ve dar alanların hafif çalışmasını sağlar. Bükümlü hat hassas bir kesim ve sessiz çalışmayı garanti eder. Sürekli değişken hız ayarı Her türlü işleme uygun adaptif güç kontrolü. Pratik bitki koruma Çiçek tarhlarının yanında ve ağaçların yakınında kırparken bitkileri hasara karşı korur. Ayarlanabilir kesme çemberi çapı Kesme dairesi çapı üç farklı boyuta ayarlanabilir. Köşeler ve dar alanlar için idealdir. Ergonomik çalışma konsepti Yumuşak iki elle kullanılan tutacak kullanıcıyı daha uzun çalışma periyotlarında bile rahat ettirir. Rahat, enerji tasarruflu çalışma için uygun bir omuz askısı ile. Otomatik hat uzantısı Automatic adjustment guarantees the line is always the ideal length for the job. Sökülebilir şaft Yerden kazandıran tasarımı sayesinde depolanması ve taşınması kolaydır. 36 V Kärcher Pil Gücü pil platformu LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü. Değiştirilebilir pil, diğer tüm 36 V Kärcher Pil Gücü platformu cihazlarında kullanılabilir. Düzeltici bıçakların optimum kullanımı Ayıklama gibi özellikle yoğun işlerde çalışmak için idealdir.