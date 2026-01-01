Bataryalı çim düzeltici LTR 36-33 Akülü Çim Düzeltme Makinesi | Kärcher

Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Ücretsiz Kargo
Taksit Fırsatı
Güvenli Ödeme
Bataryalı çim düzeltici
Sipariş numarası: 1.444-350.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
36 V Batarya platformu
Kesme çapı (cm)
28 - 33
Ot biçme
Hattın tepesi ?
Konu uzantısı
Otomatik
Düzeltici çizgi geometrisi
bükülmüş
Hat çapı (mm)
2
Hız ayarı
Evet
Hız (rpm)
7000
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
36
Tek şarjla çalışma performansı¹⁾ (m)
max. 600 max. 1200
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
max. 35 max. 70
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2.7
Ambalajlı ağırlık (kg)
4
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
1485 x 348 x 347
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Kılavuz
Kılavuz
Uygulama alanları