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    Metal Çok Fonksiyonlu Spey Tabanca Premium | Kärcher

    Kärcher garden hose spray gun with ergonomic grip, black and grey body, yellow adjustment knob, and multiple spray settings.

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    IF Design Award 2017

    Metal Çok Fonksiyonlu Spey Tabanca Premium

    Sipariş numarası: 2.645-271.0

    Yüksek kaliteli ve çok fonksiyonlu püskürtme tabancası ile ihtiyaca göre farklı bitkiler sulanabilir. Dönebilen tutma koluna ve damlatmayan püskürtme kafasına sahiptir.