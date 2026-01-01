Metal Çok Fonksiyonlu Spey Tabanca Premium | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-271.0Yüksek kaliteli ve çok fonksiyonlu püskürtme tabancası ile ihtiyaca göre farklı bitkiler sulanabilir. Dönebilen tutma koluna ve damlatmayan püskürtme kafasına sahiptir.
Renk
antrasit
Ağırlık (kg)
0.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.4
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
250 x 70 x 130
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları