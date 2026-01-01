Metal Sprey Tabanca Premium | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-270.0Yüksek kaliteli ve ekstra sağlam premium metal püskürtme tabancası, özellikle uzun süren sulama keyfi için üretilmiş olup ele rahat oturmaktadır.
Renk
antrasit
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
225 x 42 x 105
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları