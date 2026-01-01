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    Metal Sprey Tabanca Premium | Kärcher

    Kärcher spray gun with ergonomic grey handle, yellow dial, and metallic nozzle, isolated on a white background.

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    IF Design Award 2017

    Metal Sprey Tabanca Premium

    Sipariş numarası: 2.645-270.0

    Yüksek kaliteli ve ekstra sağlam premium metal püskürtme tabancası, özellikle uzun süren sulama keyfi için üretilmiş olup ele rahat oturmaktadır.