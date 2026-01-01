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    Mikrofiber temizlik kumaşları | Kärcher

    Two folded white microfibre cloths with grey stripes, placed on a white background.

    Mikrofiber temizlik kumaşları

    Sipariş numarası: 2.633-100.0

    Mikrofiber temizlik kumaşı tüm pürüzsüz yüzeyleri derinlemesine temizler.