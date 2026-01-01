Mikrofiber temizlik kumaşları | Kärcher

Mikrofiber temizlik kumaşı cam ve pencere gibi tüm pürüzsüz yüzeyleri derinlemesine temizler. Çiziksiz cam temizliği için sprey şişesi, Şarjlı cam temizleme makinesi 50 ile çekpas ve cam temizleme konsantresi. Cam temizlemek hiç bu kadar kolay olmamıştı.