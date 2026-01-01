MJ 180 Multi Jet püskürtme borusu | Kärcher

Tüm uygulamalar için evrensel bir cihaz: Kärcher'in 3'ü 1 arada Multi Jet Püskürtme Borusu, tek bir püskürtme borusunda yüksek basınçlı düz püskürtme, döner ağızlık ve temizlik maddesi püskürtme olanağı sunar. Doğru jeti seçmek için püskürtme borusunu çevirmeniz yeterlidir. Basınç, püskürtme tabancası üzerindeki düğmeler kullanılarak uygun şekilde ayarlanır. Kärcher basınçlı yıkama makineleri K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus ve K 7 Premium Full Control Plus (2017'den itibaren) için uygundur.