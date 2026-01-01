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    MJ 180 Multi Jet püskürtme borusu | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner lance with black and yellow design, featuring grip texture and adjustment controls.

    MJ 180 Multi Jet püskürtme borusu

    Sipariş numarası: 2.643-907.0

    Kärcher 3'ü 1 arada Multi Jet püskürtme borusu, K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus ve K 7 Premium Full Control Plus (2017'den itibaren) basınçlı yıkama makineleri için uygundur.
    2010 öncesi eski tetik tabancası (tabanca M, 96, 97) için: Adapter M (2.643-950.0) gereklidir.