MJ 180 Multi Jet püskürtme borusu | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.643-907.0Kärcher 3'ü 1 arada Multi Jet püskürtme borusu, K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus ve K 7 Premium Full Control Plus (2017'den itibaren) basınçlı yıkama makineleri için uygundur.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.5
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.6
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
445 x 63 x 63
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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