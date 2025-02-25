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    Mobil Temizlik Ürünleri ve Fiyatları | Kärcher

    Mobil Temizlik

    Mobil temizlik çözümlerimiz

    Doğru olan hangisi?

    Her yerde temizliğin keyfi

    Kärcher yanınızdaysa temizlik gücünden hiçbir yerde vazgeçmeniz gerekmez. Entegre su tankına sahip akülü düşük basınçlı OC 3 Foldable ve OC 4 modelleri; ayakkabı, bebek arabası, bisiklet ve hatta köpekleri su bağlantısına ihtiyaç duymadan hızlıca temizlemek için idealdir. Orta basınçlı yıkama cihazlarında ise su tanklı OC 6-18 modeli ile pratik elde taşınabilir OC 7-18 Handheld ve OC Handheld Compact seçenekleri arasından tercih yapabilirsiniz. Bu cihazlar, suyu doğrudan musluktan ya da emiş hortumu sayesinde su bidonu gibi alternatif kaynaklardan çekebilir. Tek bir batarya, neredeyse her yerde WOW etkisini geri kazandırmak için gereken esnekliği ve gücü sunar. Mobil temizlik tam da olması gerektiği gibi.

    OC 7-18 El Tipi

    Kablo derdi olmadan temizlik

    Evde küçük alanları, bahçe mobilyalarını, bisikleti veya köpek kulübesini hızlıca temizlemek istediğinizde; emiş hortumu ve bahçe hortumu bağlantısına sahip orta basınçlı yıkama cihazları ihtiyacınız olan pratik çözümü sunar.

    Temizliğin gücü avcunuzun içinde

    18 V değiştirilebilir bataryaya sahip bu kompakt ve hafif güç paketleri, ne elektrik bağlantısına ne de büyük bir cihaza ihtiyaç duyar. Tek yapmanız gereken cihazı alıp hortumu takmak. Kusursuz dengelenmiş Multi Jet başlık ve hassas şekilde ayarlanmış orta basınç sayesinde temizlik hızlı ve etkili şekilde tamamlanır.

    OC 7-18 Handheld

    Öne Çıkanlar

    OC 7-18 5-in-1 Multi Jet

    5-in-1 Multi Jet

    Multi Jet, beş farklı püskürtme tipini tek bir başlıkta bir araya getirir. Geniş yelpaze püskürtme, dar yelpaze püskürtme, nokta püskürtme, açılı püskürtme ve deterjan modu; başlık kısmı çevrilerek kolayca ayarlanabilir.

    OC 7-18 Foam jet

    Köpük başlığı

    Yoğun kirlerde köpük başlığı püskürtme borusuna kolayca takılabilir. Deterjan hedeflenen bölgeye doğrudan uygulanarak daha etkili temizlik sağlanır.

    OC 7-18 2-stage pressure adjustment

    2 adımlı basınç eklentisi

    eco!Mode’da basınç seviyesi düşürülür. Böylece su tasarrufu sağlanırken batarya çalışma süresi de uzatılır. Hassas yüzeyler ve hafif kirler için idealdir. eco!Mode ayarında, en yüksek seviye olan Max moda kıyasla su tüketimi ortalama %20, enerji tüketimi ise ortalama %59 oranında azalır.

    OC 7-18 LED indication

    LED göstergesi

    LED göstergeler, mevcut şarj durumunu ve seçili basınç seviyesini gösterir.

    OC 7-18 Hose connection

    Hortum bağlantısı

    Su, ister bağlı bir bahçe hortumundan ister emiş hortumu sayesinde harici su kaynaklarından alınabilir.

    OC 7-18 18 V lithium-ion battery

    18 V lityum iyon batarya

    Real Time Technology özellikli 18 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya. 30 dakikaya kadar çalışma süresi sunar.

    OC 7-18 Handheld SUP
    OC_7_18_bike
    OC_7_18_car
    OC_7_18_stroller

    OC Elde taşınabilir kompakt model

    Tertemiz maceralar için en kompakt yardımcınız

    OC Handheld Compact, hareket hâlindeyken yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz mobil temizlik yardımcınızdır. Yenilikçi katlanabilir tutma kolu ve yalnızca 800 gramlık hafif tasarımı sayesinde kolayca taşınabilir ve saklanabilir. Elektrik yok, kablo yok, su bağlantısı yok. 5 metrelik emiş hortumu ve bir su kaynağı sayesinde bisikletinizi, köpeğinizin patilerini veya bebek arabanızı bulunduğunuz yerde kolayca temizleyebilirsiniz.

    Küçük ama güçlü

    Kompakt boyutlarına rağmen güçlü performansıyla dikkat çeker. İki kademeli basınç ayarı ve 4’ü 1 arada Multi Jet başlık sayesinde etkili ama hassas bir temizlik sunar. İnatçı kirler ise deterjan başlığıyla köpürtülerek kolayca temizlenir. Dahili batarya 30 dakikaya kadar çalışma süresi sunar ve USB-C bağlantısı üzerinden kolayca şarj edilebilir. Dış mekân temizliği için en kompakt ve en pratik çözüm: OC Handheld Compact.

    OC Handheld Compact

    Öne Çıkanlar

    OC Handheld Compact eco mode

    4-in-1 Multi Jet

    Multi Jet, dört farklı püskürtme tipini tek bir başlıkta bir araya getirir ve başlık kısmı çevrilerek kolayca ayarlanabilir.

    OC Handheld Compact bike

    Aksesuar bağlantısı

    Yoğun kirler için deterjan başlığı bağlantısı.

    OC Handheld Compact setup

    Emiş hortumu bağlantısı

    Entegre filtreye sahip 5 metrelik emiş hortumu sayesinde bidon, kova veya dere gibi harici su kaynaklarından su kullanılabilir.

    OC Handheld Compact Pressure

    2 kademeli basınç ayarı bağlantısı

    eco!Mode’da basınç seviyesi düşürülür. Böylece su tasarrufu sağlanır ve batarya çalışma süresi uzatılır. Hassas yüzeyler veya hafif kirler için idealdir. eco!Mode ayarında, en yüksek seviye olan Max moda kıyasla su tüketimi ortalama %24, enerji tüketimi ise ortalama %54 oranında azalır.

    OC Handheld Compact eco mode

    LED göstergesi

    LED halka, mevcut şarj durumunu ve seçili basınç seviyesini gösterir.

    OC Handheld Compact Camper Chair

    Açma kapama düğmesi

    Tek elle kolay ve pratik kullanım sağlar.

    OC Handheld Compact foldable handle

    Katlanabilir tutma kolu

    Katlanabilir tutma kolu sayesinde maksimum kompaktlık sunar. Kolayca saklanabilir ve taşınabilir.

    OC Handheld Compact battery

    Dahili batarya

    Entegre lityum iyon batarya, 30 dakikaya kadar çalışma süresi sunar. USB kablosu üzerinden kolay ve esnek şekilde şarj edilebilir; örneğin araçta seyahat ederken veya powerbank ile.

    OC Handheld compact bike
    OC Handheld compact dog
    OC Handheld compact camper storage
    OC Handheld compact camper pan

    OC 6-18 Premium

    Her yerde. Her Zaman. Tertemiz!

    Etrafta ne priz ne de musluk var ama bisikletlerin ya da bahçe mobilyalarının yeniden temiz ve bakımlı görünmesi gerekiyor? OC 6-18 Premium Battery Set orta basınçlı yıkama cihazı ile bunu yapmak son derece kolay.

    Mobil temizleyici

    Güçlü 18 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir bataryası ve 12 litrelik su tankı sayesinde etkili orta basınçlı temizlik için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Akıllı hortum bağlantı sistemi sayesinde su, evde doğrudan musluktan alınabilir veya opsiyonel emiş hortumu kullanılarak alternatif su kaynaklarından çekilebilir.

    Öne çıkan özellikler:
    • Real Time Technology özellikli 18 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya
    • Kullanışlı teleskopik tutma kolu
    • Ön ve arka bölümde aksesuar saklama alanı
    • 12 litrelik su tankı
    • Quick Connect adaptörü
    • Opsiyonel emiş hortumu sayesinde alternatif su kaynaklarıyla kullanım imkânı
    • Büyük tekerlekler
    OC 6-18 Premium
    OC 6-18 Stroller
    OC 6-18 Mountain bike
    OC 6-18 Akku
    OC 6-18 Stone terrace

    OC 4

    WOW etkisi her yerde sizinle

    Akülü Mobile Outdoor Cleaner modelleri; ayakkabı, bebek arabası, bisiklet ve hatta köpekleri düşük basınçla nazikçe temizler. Su tankı, konik püskürtme başlığı ve emiş hortumu gibi birçok kullanışlı aksesuarıyla dışarıda kullanım için idealdir. Güçlü lityum iyon bataryası sayesinde ihtiyaç duyduğunuz her yerde pratik temizlik sunar.

    Yanınızda taşıyabileceğiniz bir Kärcher

    Küçük boyut, güçlü temizlik performansı: OC 4 düşük basınçlı yıkama cihazı sayesinde kir artık ne araca ne de eve taşınmak zorunda. Kirli eşyalar, bulundukları yerde kısa sürede yeniden temiz ve bakımlı hâline getirilebilir.

    22 dakikaya kadar çalışma süresi sunan bataryası ve 8 litrelik geniş su tankıyla, ister hareket hâlindeyken ister su bağlantısının olmadığı yerlerde pratik temizlik imkânı sağlar. Sızdırmaz su tankı sayesinde araç içinde güvenle taşınabilir. Akıllı tasarımı sayesinde cihazın alt ünitesi, kullanılmadığında yer tasarrufu sağlamak için su tankının içine yerleştirilebilir. Ayrıca bisiklet tutkunları, köpek gezdirenler ve açık hava aktivitelerini sevenler için özel aksesuar setleriyle birlikte de kullanılabilir.

    Öne çıkan özellikler:

    • Sağlam taşıma kolu
    • 8 litrelik geniş su tankı
    • Yer tasarrufu için cihaz alt ünitesi su tankının içine yerleştirilebilir
    • Kilitleme özellikli kompakt tetik tabancası
    • LED batarya durum göstergesi
    • 22 dakikaya kadar kesintisiz kullanım sunan lityum iyon batarya
    • USB Type-C şarj girişi
    • Nazik ama etkili düşük basınçlı temizlik (7 bar)
    OC 4
    OC 4 Camping
    OC 4 Toy car
    OC 4 Mountain bike
    OC 4 Dog
    Pressure washers

    Basınçlı yıkama makinelerimiz

    Bazen biraz daha fazla güce ihtiyaç duyulur; yani yüksek basınca. Ara sıra kullanım için kompakt modellerden, geniş alanların ve büyük yüzeylerin temizliğini zahmetsiz hâle getiren uygulama destekli güçlü basınçlı yıkama makinelerine kadar, her ihtiyaç için ideal çözümü sunuyoruz.

    Basınçlı yıkama makineleri

    Aksesuarlar

    Orta ve düşük basınçlı yıkama cihazlarımız sayesinde eşyalarınız, prizden uzakta ve hareket hâlindeyken bile kısa sürede yeniden temiz ve bakımlı görünür. Mobil kullanım için geliştirilen aksesuarlarla birlikte temizlik çok daha kolay, hızlı ve verimli hâle gelir.