Mobil Temizlik Ürünleri ve Fiyatları | Kärcher

Kärcher yanınızdaysa temizlik gücünden hiçbir yerde vazgeçmeniz gerekmez. Entegre su tankına sahip akülü düşük basınçlı OC 3 Foldable ve OC 4 modelleri; ayakkabı, bebek arabası, bisiklet ve hatta köpekleri su bağlantısına ihtiyaç duymadan hızlıca temizlemek için idealdir. Orta basınçlı yıkama cihazlarında ise su tanklı OC 6-18 modeli ile pratik elde taşınabilir OC 7-18 Handheld ve OC Handheld Compact seçenekleri arasından tercih yapabilirsiniz. Bu cihazlar, suyu doğrudan musluktan ya da emiş hortumu sayesinde su bidonu gibi alternatif kaynaklardan çekebilir. Tek bir batarya, neredeyse her yerde WOW etkisini geri kazandırmak için gereken esnekliği ve gücü sunar. Mobil temizlik tam da olması gerektiği gibi.