Mobil Temizlik Ürünleri ve Fiyatları | Kärcher

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Kärcher yanınızdaysa temizlik gücünden hiçbir yerde vazgeçmeniz gerekmez. Entegre su tankına sahip akülü düşük basınçlı OC 3 Foldable ve OC 4 modelleri; ayakkabı, bebek arabası, bisiklet ve hatta köpekleri su bağlantısına ihtiyaç duymadan hızlıca temizlemek için idealdir. Orta basınçlı yıkama cihazlarında ise su tanklı OC 6-18 modeli ile pratik elde taşınabilir OC 7-18 Handheld ve OC Handheld Compact seçenekleri arasından tercih yapabilirsiniz. Bu cihazlar, suyu doğrudan musluktan ya da emiş hortumu sayesinde su bidonu gibi alternatif kaynaklardan çekebilir. Tek bir batarya, neredeyse her yerde WOW etkisini geri kazandırmak için gereken esnekliği ve gücü sunar. Mobil temizlik tam da olması gerektiği gibi.
Evde küçük alanları, bahçe mobilyalarını, bisikleti veya köpek kulübesini hızlıca temizlemek istediğinizde; emiş hortumu ve bahçe hortumu bağlantısına sahip orta basınçlı yıkama cihazları ihtiyacınız olan pratik çözümü sunar.
18 V değiştirilebilir bataryaya sahip bu kompakt ve hafif güç paketleri, ne elektrik bağlantısına ne de büyük bir cihaza ihtiyaç duyar. Tek yapmanız gereken cihazı alıp hortumu takmak. Kusursuz dengelenmiş Multi Jet başlık ve hassas şekilde ayarlanmış orta basınç sayesinde temizlik hızlı ve etkili şekilde tamamlanır.
Multi Jet, beş farklı püskürtme tipini tek bir başlıkta bir araya getirir. Geniş yelpaze püskürtme, dar yelpaze püskürtme, nokta püskürtme, açılı püskürtme ve deterjan modu; başlık kısmı çevrilerek kolayca ayarlanabilir.
Yoğun kirlerde köpük başlığı püskürtme borusuna kolayca takılabilir. Deterjan hedeflenen bölgeye doğrudan uygulanarak daha etkili temizlik sağlanır.
eco!Mode’da basınç seviyesi düşürülür. Böylece su tasarrufu sağlanırken batarya çalışma süresi de uzatılır. Hassas yüzeyler ve hafif kirler için idealdir. eco!Mode ayarında, en yüksek seviye olan Max moda kıyasla su tüketimi ortalama %20, enerji tüketimi ise ortalama %59 oranında azalır.
LED göstergeler, mevcut şarj durumunu ve seçili basınç seviyesini gösterir.
Su, ister bağlı bir bahçe hortumundan ister emiş hortumu sayesinde harici su kaynaklarından alınabilir.
Real Time Technology özellikli 18 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir batarya. 30 dakikaya kadar çalışma süresi sunar.
OC Handheld Compact, hareket hâlindeyken yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz mobil temizlik yardımcınızdır. Yenilikçi katlanabilir tutma kolu ve yalnızca 800 gramlık hafif tasarımı sayesinde kolayca taşınabilir ve saklanabilir. Elektrik yok, kablo yok, su bağlantısı yok. 5 metrelik emiş hortumu ve bir su kaynağı sayesinde bisikletinizi, köpeğinizin patilerini veya bebek arabanızı bulunduğunuz yerde kolayca temizleyebilirsiniz.
Kompakt boyutlarına rağmen güçlü performansıyla dikkat çeker. İki kademeli basınç ayarı ve 4’ü 1 arada Multi Jet başlık sayesinde etkili ama hassas bir temizlik sunar. İnatçı kirler ise deterjan başlığıyla köpürtülerek kolayca temizlenir. Dahili batarya 30 dakikaya kadar çalışma süresi sunar ve USB-C bağlantısı üzerinden kolayca şarj edilebilir. Dış mekân temizliği için en kompakt ve en pratik çözüm: OC Handheld Compact.
4-in-1 Multi Jet
Multi Jet, dört farklı püskürtme tipini tek bir başlıkta bir araya getirir ve başlık kısmı çevrilerek kolayca ayarlanabilir.
Aksesuar bağlantısı
Yoğun kirler için deterjan başlığı bağlantısı.
Emiş hortumu bağlantısı
Entegre filtreye sahip 5 metrelik emiş hortumu sayesinde bidon, kova veya dere gibi harici su kaynaklarından su kullanılabilir.
2 kademeli basınç ayarı bağlantısı
eco!Mode’da basınç seviyesi düşürülür. Böylece su tasarrufu sağlanır ve batarya çalışma süresi uzatılır. Hassas yüzeyler veya hafif kirler için idealdir. eco!Mode ayarında, en yüksek seviye olan Max moda kıyasla su tüketimi ortalama %24, enerji tüketimi ise ortalama %54 oranında azalır.
LED göstergesi
LED halka, mevcut şarj durumunu ve seçili basınç seviyesini gösterir.
Açma kapama düğmesi
Tek elle kolay ve pratik kullanım sağlar.
Katlanabilir tutma kolu
Katlanabilir tutma kolu sayesinde maksimum kompaktlık sunar. Kolayca saklanabilir ve taşınabilir.
Dahili batarya
Entegre lityum iyon batarya, 30 dakikaya kadar çalışma süresi sunar. USB kablosu üzerinden kolay ve esnek şekilde şarj edilebilir; örneğin araçta seyahat ederken veya powerbank ile.
Etrafta ne priz ne de musluk var ama bisikletlerin ya da bahçe mobilyalarının yeniden temiz ve bakımlı görünmesi gerekiyor? OC 6-18 Premium Battery Set orta basınçlı yıkama cihazı ile bunu yapmak son derece kolay.
Güçlü 18 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir bataryası ve 12 litrelik su tankı sayesinde etkili orta basınçlı temizlik için ihtiyacınız olan her şeyi sunar. Akıllı hortum bağlantı sistemi sayesinde su, evde doğrudan musluktan alınabilir veya opsiyonel emiş hortumu kullanılarak alternatif su kaynaklarından çekilebilir.
Akülü Mobile Outdoor Cleaner modelleri; ayakkabı, bebek arabası, bisiklet ve hatta köpekleri düşük basınçla nazikçe temizler. Su tankı, konik püskürtme başlığı ve emiş hortumu gibi birçok kullanışlı aksesuarıyla dışarıda kullanım için idealdir. Güçlü lityum iyon bataryası sayesinde ihtiyaç duyduğunuz her yerde pratik temizlik sunar.
Küçük boyut, güçlü temizlik performansı: OC 4 düşük basınçlı yıkama cihazı sayesinde kir artık ne araca ne de eve taşınmak zorunda. Kirli eşyalar, bulundukları yerde kısa sürede yeniden temiz ve bakımlı hâline getirilebilir.
22 dakikaya kadar çalışma süresi sunan bataryası ve 8 litrelik geniş su tankıyla, ister hareket hâlindeyken ister su bağlantısının olmadığı yerlerde pratik temizlik imkânı sağlar. Sızdırmaz su tankı sayesinde araç içinde güvenle taşınabilir. Akıllı tasarımı sayesinde cihazın alt ünitesi, kullanılmadığında yer tasarrufu sağlamak için su tankının içine yerleştirilebilir. Ayrıca bisiklet tutkunları, köpek gezdirenler ve açık hava aktivitelerini sevenler için özel aksesuar setleriyle birlikte de kullanılabilir.
Öne çıkan özellikler:
Bazen biraz daha fazla güce ihtiyaç duyulur; yani yüksek basınca. Ara sıra kullanım için kompakt modellerden, geniş alanların ve büyük yüzeylerin temizliğini zahmetsiz hâle getiren uygulama destekli güçlü basınçlı yıkama makinelerine kadar, her ihtiyaç için ideal çözümü sunuyoruz.
Orta ve düşük basınçlı yıkama cihazlarımız sayesinde eşyalarınız, prizden uzakta ve hareket hâlindeyken bile kısa sürede yeniden temiz ve bakımlı görünür. Mobil kullanım için geliştirilen aksesuarlarla birlikte temizlik çok daha kolay, hızlı ve verimli hâle gelir.