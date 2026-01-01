Temmuz ayına özel seçili ürünlerde hediye & indirim fırsatı!

    Motor koruma filtresi | Kärcher

    Rectangular white filter with orange frame, featuring pleated design, isolated on white background.

    Motor koruma filtresi

    Sipariş numarası: 6.414-631.0

    Yıkanabilir ara filtre, nemle havada bulunan toz tanecikleri ve alerjenler gibi küçük hava kaynaklı tanecikleri tutar.