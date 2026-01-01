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Sipariş numarası: 2.642-440.0Multi Power Jet’in 5 jet tipi bulunur: Temizlik maddesi jeti, HP fan jeti, döner nozul, kalem jet ve geniş azaltılmış basınçlı fan jeti. Uygun jet, basitçe döndürme hareketiyle seçilebilir.
Ağırlık (g)
500
Renk
Siyah
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri