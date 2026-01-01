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    Multi-Power Jet K3 - K5 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner nozzle with black and yellow design, featuring multiple spray settings.

    Multi-Power Jet K3 - K5

    Sipariş numarası: 2.642-440.0

    Multi Power Jet’in 5 jet tipi bulunur: Temizlik maddesi jeti, HP fan jeti, döner nozul, kalem jet ve geniş azaltılmış basınçlı fan jeti. Uygun jet, basitçe döndürme hareketiyle seçilebilir.