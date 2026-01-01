Multifunctional spray gun | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-266.0Çok fonksiyonlu kolay püskürtme tabancası 3 püskürtme fonksiyonuna sahiptir: yağmurlama, nokta şeklinde ve konik püskürtme. Kilitlenebilir tetiği sayesinde, çeşitli türlerdeki bitkileri sulamak için idealdir.
Renk
Sarı
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
215 x 57 x 113
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları