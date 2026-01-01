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    Multifunctional spray gun | Kärcher

    Yellow and black Kärcher garden hose spray nozzle with ergonomic grip, isolated on white background.

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    IF Design Award 2017

    Multifunctional spray gun

    Sipariş numarası: 2.645-266.0

    Çok fonksiyonlu kolay püskürtme tabancası 3 püskürtme fonksiyonuna sahiptir: yağmurlama, nokta şeklinde ve konik püskürtme. Kilitlenebilir tetiği sayesinde, çeşitli türlerdeki bitkileri sulamak için idealdir.