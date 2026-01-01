Musluk adaptörü emme ve bahçe hortumu 1 "+ 3/4" | Kärcher

Emme ve bahçe hortumları için Mükemmel Bağlanma musluk adaptörü, emme hortumları ile pompa emme tarafları arasında ve bahçe hortumları ile pompa basınç tarafları arasında vakuma dayanıklı bağlantılar oluşturmayı son derece kolaylaştırır. Musluk adaptörü, G1 bağlantı dişli (33,3 mm) ve 3/4 "veya 1" hortumlara sahip pompalar için ideal çözümü sağlar. Bahçe pompalarında, elektronik hidrofor pompalarında ve ev pompalarında kullanıma hemen hazırdırlar. Teslimata bir rakor somunu ve bir hortum kelepçesi dahildir. Pompalar çok güvenilir bir şekilde kapatılır ve BP aksesuarlarının Mükemmel Bağlanma sızdırmazlık prensibi sayesinde sorunsuz çalışması garanti edilir.

Bağlantı parçası Hortumların pompaya vakuma dayanıklı bağlantısı için. Dönebilen iplik Pompa konektörünün pompaya basit bağlantısı için, özellikle hortum zaten takılmışsa. 3/4 "ve 1" hortumlar için Hortumu pompa konektörüne bağlamak için. Hortum kelepçesi içerir Hortumu pompa konektörüne bağlamak için.