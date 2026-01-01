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    Musluk adaptörü emme ve bahçe hortumu 1 "+ 3/4" | Kärcher

    Black Kärcher hose connector with a silver hose clamp on a white background.

    Musluk adaptörü emme ve bahçe hortumu 1 "+ 3/4"

    Sipariş numarası: 2.997-113.0

    Musluk adaptörü, emme ve bahçe hortumlarını pompaların basınç ve emme taraflarına bağlamak için kullanılabilir. Mükemmel Bağlanma sızdırmazlık prensibi, güvenilir sızdırmazlığı garanti eder.