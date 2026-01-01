Musluk adaptörü emme ve bahçe hortumu 1 "+ 3/4" | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.997-113.0Musluk adaptörü, emme ve bahçe hortumlarını pompaların basınç ve emme taraflarına bağlamak için kullanılabilir. Mükemmel Bağlanma sızdırmazlık prensibi, güvenilir sızdırmazlığı garanti eder.
Diş boyutu
G1
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
45 x 80 x 45
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları