Musluk adaptörü G1 (G3/4 çap düşürücü) | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-007.03/4" ve 1" çap ile dayanıklı musluk bağlantı aparatı. Kärcher bahçe pompalarına bağlamak için idealdir. Tüm click sistemleri ile uyumludur.
Diş boyutu
G3/4 + G1
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
46 x 39 x 39
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları