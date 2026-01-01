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    Musluk adaptörü G1 (G3/4 çap düşürücü) | Kärcher

    Black Kärcher hose connector with threaded cap, shown on a white background.

    Musluk adaptörü G1 (G3/4 çap düşürücü)

    Sipariş numarası: 2.645-007.0

    3/4" ve 1" çap ile dayanıklı musluk bağlantı aparatı. Kärcher bahçe pompalarına bağlamak için idealdir. Tüm click sistemleri ile uyumludur.
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.