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    Musluk adaptörü G3/4 (G1/2 çap düşürücü) | Kärcher

    Black Kärcher hose connector with threaded cap, shown on a white background.

    Musluk adaptörü G3/4 (G1/2 çap düşürücü)

    Sipariş numarası: 2.645-006.0

    3/4" ve 1/2" azaltıcı ile dayanıklı musluk bağlantı aparatı. Tüm click sistemleri ile uyumludur.
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.