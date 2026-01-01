Musluk adaptörü | Kärcher

Sağlam dişsiz bağlantı aparatı, konektörlü hortumları dişsiz musluklara takmak için kullanılır. Redüktör sayesinde 15 ile 20 mm arasındaki dış çaplar düzgün bir şekilde kapatılır. Kelebek vida, paslanmaz çelik hortum kelepçesine takarak aletsiz monte edilebilir. Tüm click sistemleri ile uyumludur.

Dişsiz musluklar için Evrensel kullanım için. Çap düşürücü Dış çapı 15 ile 20 mm arasında olan musluklara uygun bağlantı. Paslanmaz çelik kanatlı vida Aletsiz kolay kurulum. Tırnak sistemi Tüm standart click sistemleriyle uyumludur.