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    Musluk adaptörü | Kärcher

    Black Kärcher hose connector with metal clamp, isolated on white background.

    Musluk adaptörü

    Sipariş numarası: 2.645-256.0

    Musluk bağlantı aparatı, dış çapı 15 ila 20 mm arasında olan sistemler için idealdir. Tüm click sistemleri ile uyumludur.
    Bu ürünleri içme suyu şebekesine bağlarken EN 1717 gerekliliklerini yerine getirmelisiniz. Gerekirse sıhhi tesisat uzmanınıza danışın.