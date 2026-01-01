Musluk adaptörü | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-256.0Musluk bağlantı aparatı, dış çapı 15 ila 20 mm arasında olan sistemler için idealdir. Tüm click sistemleri ile uyumludur.
(mm)
15 20
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
62 x 58 x 50
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları