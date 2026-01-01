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    Mutfak için mikrofiber bez seti | Kärcher

    White Kärcher cleaning cloths and a yellow microfiber cloth on a white background.

    Mutfak için mikrofiber bez seti

    Sipariş numarası: 2.863-265.0

    Mutfakta buharlı temizlik için kullanılan mikrofiber seti ayrıca iki adet zemin temizliği için olan mikrofiber bez içermektedir.