Mutfak için mikrofiber bez seti | Kärcher

Tüm mutfakta optimum temizlik için yüksek kaliteli mikrofiber bez seti. Zemin nozulu EasyFix için iki mikro fiber zemin bezi, parlak temiz bir mutfak zemini sağlar. Tak-çıkar sistemi, EasyFix zemin nozülüne kolay ve hızlı bir şekilde sabitlenmelerini ve kirle temas etmeden çıkarılmasını sağlar. El başlığı için mikrofiber kapağını kullanarak inatçı kirleri (örneğin ocaklarda) zahmetsizce çıkarabilirsiniz.Ek olarak, mikrofiber paslanmaz çelik kumaş yüzeyleri pırıl pırıl hale getirir.

Yüksek kaliteli mikrofiber bezler En üst seviyede kir çıkarma ve tüm zorlu yüzeylerde derinlemesine temizlik için yüksek seviyede kir toplama. 60 ° C'ye kadar makinede yıkanabilir. Yumuşatıcı kullanmayın. Elastik kordonlu mikrofiber kapak Kapağı takmak ve çıkarmak için. Temizlik sırasında kapağın kaymamasını sağlar. Kullanışlı kanca ve halka sistemi Zemin temizleme bezi, basitçe üzerine basarak zemin nozülüne kolayca tutturulur. Temizlik sırasında zemin temizleme bezinde kayma olmaz. Zemin temizleme bezindeki taban kayışı Bezi değiştirirken kire temas etmeyin: basitçe taban kayışına basın ve zemin başlığını yukarı ve dışarı doğru çekin. Zemin temizleme bezi zemin nozülünün her tarafını kaplar Köşelerin, kenarların ve ulaşılması zor diğer alanların zahmetsizce temizlenmesi Yüksek kaliteli mikrofiberden yapılmış paslanmaz çelik kumaş Çizgisiz parlatma sonuçları. Mükemmel su emme özelliği.