NOZUL (MİNİ) | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-053.0Küçük alanların ve bahçelerin sulanması için püskürtme başlığı. Püskürtme düzeni sert jet ile hafif püskürtme arasında ayarlanabilir. Kullanışlı tek elle debi kontrolü.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
119 x 34 x 34
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları