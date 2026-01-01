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    NOZUL (MİNİ) | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner nozzle, black and yellow, with branding visible.

    NOZUL (MİNİ)

    Sipariş numarası: 2.645-053.0

    Küçük alanların ve bahçelerin sulanması için püskürtme başlığı. Püskürtme düzeni sert jet ile hafif püskürtme arasında ayarlanabilir. Kullanışlı tek elle debi kontrolü.