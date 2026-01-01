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    NOZUL | Kärcher

    Black Kärcher garden hose spray nozzle with a yellow button and ergonomic handle.

    NOZUL

    Sipariş numarası: 2.645-048.0

    Metal gövdeli ve ayarlanabilir püskürtme düzenine sahip Püskürtme tabancası Artı. Sert ve dayanıklı Küçük/orta ölçekli alanların sulanması için. Ergonomik tutacak ile.