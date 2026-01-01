NOZUL | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-048.0Metal gövdeli ve ayarlanabilir püskürtme düzenine sahip Püskürtme tabancası Artı. Sert ve dayanıklı Küçük/orta ölçekli alanların sulanması için. Ergonomik tutacak ile.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
110 x 38 x 195
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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