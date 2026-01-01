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    NOZUL | Kärcher

    Black Kärcher steam cleaner nozzle on a white background.

    NOZUL

    Sipariş numarası: 2.884-281.0

    Yarık, köşe, kenar ve erişilmesi zor diğer alanların temizlenmesi için idealdir. Yuvarlak fırçayla birlikte, sayısız uygulama yapılabilir.