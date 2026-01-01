NOZUL | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.884-281.0Yarık, köşe, kenar ve erişilmesi zor diğer alanların temizlenmesi için idealdir. Yuvarlak fırçayla birlikte, sayısız uygulama yapılabilir.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0.1
Ambalajlı ağırlık (kg)
0.1
Boyutlar (U × G × Y) (mm)
180 x 50 x 40
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Uygulama alanları