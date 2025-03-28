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    Nozul ve Püskürtme Tabancası | Kärcher

    Nozullar ve Püskürtme Tabancası

    Uygulama alanları

    Splash areas spray lances and nozzles
    Cleaning a bench with the WBS 3

    Bike WBS 3

    Flowerpot WBS 3

    WBS 3 Slide cleaning rotary yet

    WBS trash bin