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    Nozzle | Kärcher

    Kärcher hose connector, black and yellow, with textured grip and branded logo on the side.

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    IF Design Award 2017

    Nozzle

    Sipariş numarası: 2.645-264.0

    Küçük, uyumlu ve bahçe hortumuna bağlanması kolaydır: Kolay sulama işleri için idealdir.