O-Ring set | Kärcher

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Sipariş numarası: 2.645-074.0O-halka seti üç izolasyon halkası (dört adet 10.8 mm x 2.6 mm, bir adet 15.9 mm x 2.6 mm, bir adet 17.1 mm x 2.6 mm) ve bir fıskiye filtresi içerir.
Renk
Siyah
Ağırlık (kg)
0
Ambalajlı ağırlık (kg)
0
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
17 x 17 x 3
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
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