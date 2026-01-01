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    O-Ring set | Kärcher

    Six black O-rings of varying sizes and one white ribbed cylindrical piece on a white background.

    O-Ring set

    Sipariş numarası: 2.645-074.0

    O-halka seti üç izolasyon halkası (dört adet 10.8 mm x 2.6 mm, bir adet 15.9 mm x 2.6 mm, bir adet 17.1 mm x 2.6 mm) ve bir fıskiye filtresi içerir.