Ağustos Ayına Özel Seçili Ürünlerde İndirim Fırsatı!

    Mobil Dış Mekan Temizleyici OC 3 Bike Limited Edition Akülü Mobil Basınçlı Temizleyici | Kärcher

    Kärcher portable cleaner with spray bottle, black container, grey cloth, and brush attachment on white background.

    Mobil Dış Mekan Temizleyici

    OC 3 Bike Limited Edition Akülü Mobil Basınçlı Temizleyici

    Sipariş numarası: 1.680-022.0

    • Çok kompakt, taşıması kolay ve kolay depolanabilen bir temizleme cihazı
    • Entegre batarya ve çıkarılabilir su deposu sayesinde hareketli, bağımsız temizlik