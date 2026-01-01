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    Mobil Dış Mekan Temizleyici OC 3 + Bike | Kärcher

    Kärcher portable cleaner with accessories: spray bottle, grey cloth, brush, black container, and yellow nozzle.

    Mobil Dış Mekan Temizleyici

    OC 3 + Bike

    Sipariş numarası: 1.680-017.0

    Hareket halindeyken bisiklet yıkamak artık çok kolay: lityom-iyon pil, su deposu ile birlikte hassas yüzeyler için düşük basınçlı mobil basınçlı yıkama makinesi. Çeşitli aksesuarlar cihazla birlikte temin edilmektedir.