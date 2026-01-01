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    Mobil Dış Mekan Temizleyici OC 3 | Kärcher

    Kärcher portable cleaner with a white top, yellow base, and black handle, featuring a coiled hose and nozzle attachment.

    Mobil Dış Mekan Temizleyici

    OC 3

    Sipariş numarası: 1.680-000.0

    • Çok kompakt, taşıması kolay ve kolay depolanabilen bir temizleme cihazı
    • Entegre batarya ve çıkarılabilir su deposu sayesinde hareketli, bağımsız temizlik