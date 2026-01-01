Mobil Dış Mekan Temizleyici OC 3 | Kärcher

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Mobil Dış Mekan Temizleyici
Sipariş numarası: 1.680-000.0
Basınç aralığı
Düşük basınç
Su debisi (l/dk)
max. 2
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Pil çalışma süresi (dk)
15
Şarj etme süresi (dk)
180
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
3
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
277 x 234 x 201
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Ürün bilgileri
Uygulama alanları