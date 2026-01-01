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    Mobil Dış Mekan Temizleyici OC 4 | Kärcher

    Kärcher portable cleaner with a grey handle, black lid, yellow base, and coiled hose attached to a nozzle.

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    Mobil Dış Mekan Temizleyici

    OC 4

    Sipariş numarası: 1.599-350.0

    Güç kaynağı veya su bağlantısı olmadan hareket halindeyken temizlik için lityum iyon akülü ve su tanklı kompakt basınçlı yıkama makinesi - birçok uygulama için optimum temizlik performansı.