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    Mobil Dış Mekan Temizleyici OC 6-18 Battery Set | Kärcher

    Kärcher portable pressure washer with accessories including hose, spray gun, and nozzles on a white background.

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    Mobil Dış Mekan Temizleyici

    OC 6-18 Battery Set

    Sipariş numarası: 1.328-501.0

    • Orta basınç (24 bar)
    • 18 V akü platformu, maks. 12 dk çalışma süresi
    • 18 V akü, akü şarj cihazı, düz jet nozulu, kısa ve uzun püskürtme namlusu