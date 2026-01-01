Mobil Dış Mekan Temizleyici OC 6-18 Battery Set | Kärcher

Güç kaynağından bağımsız olarak, hareket halindeyken kompakt temizlik – OC 6-18 akülü orta basınçlı yıkama makinesi, dışarıda veya evinizin çevresinde hızlı ve etkili ara temizlikler yapmak için idealdir. Sadece hortumu bağlayın ve kullanmaya başlayın. Ayrı olarak satılan emiş hortumu sayesinde, hareket halindeyken kuyulardan, sarnıçlardan, kovalardan veya doğal su kaynaklarından su çekerek kullanılabilir. Hassas düz jet nozulu ile bisikletlerdeki, kamp veya bahçe mobilyalarındaki, oyuncaklardaki ve çok daha fazlasındaki inatçı kirler hızla temizlenebilir. Geniş aksesuar yelpazesi OC 6-18'in uygulama alanını genişletir: Örneğin, temizlikte daha da fazla esneklik sağlayan 5'i 1 arada Multi Jet, köpük jeti veya yıkama fırçası da ayrı olarak mevcuttur. Değiştirilebilir akü teslimat kapsamına dahildir ve 18 V Kärcher Battery Power platformundaki tüm akülü cihazlarda kullanılabilir. Yenilikçi Real Time (Gerçek Zamanlı) Teknolojisi sayesinde, akünün LCD ekranı çalışma, şarj ve depolama sırasında kalan kapasiteyi gösterir. Cihaz ve kullanımı hakkında pratik ipuçları sunan Home & Garden uygulaması ile uyumludur.

Mobil temizlik Pil teknolojisi sayesinde güç kaynağından bağımsızdır. Emiş hortumu veya 12 litrelik su deposu arabası (her ikisi de ayrı satılır) sayesinde su bağlantısı olmadan da temizlik yapmak mümkündür. Makine üzerinde pratik aksesuar tutucu Hortum, tetik tabancası ve püskürtme lansı, yerden tasarruf etmek için cihazda kolay ve güvenli bir şekilde saklanabilir. Aksesuarlar, hareket halindeyken bile her zaman elinizin altında. Yeniden doldurulabilir 12 litrelik su arabası, isteğe bağlı bir aksesuar olarak mevcuttur. Ev ve Bahçe uygulaması Kärcher Ev ve Bahçe uygulaması sizi bir temizlik uzmanına dönüştürecek. Daha etkin, en iyi şekilde ayarlanmış orta seviye basınç Etkili bir temizlik için 24 bar (maks.) basınç. Hassas yüzeyleri bile nazik, güvenli ve güvenilir bir şekilde temizler. Esnek hortum Basit hortum kullanımı. 18 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir pil (standart olarak teslimat kapsamına dahil değildir) LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü. 18 V Kärcher Battery Power pil platformundaki tüm cihazlarla uyumludur.