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    Mobil Dış Mekan Temizleyici OC 6-18 | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with accessories including hose, nozzle, and spray gun, displayed on a white background.

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    Mobil Dış Mekan Temizleyici

    OC 6-18

    Sipariş numarası: 1.328-500.0

    • Orta basınç (24 bar)
    • 18 V Batarya platformu
    • Düz jet nozulu, kısa ve uzun püskürtme lansı