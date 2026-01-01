Mobil Dış Mekan Temizleyici OC 6-18 | Kärcher

Güç kaynağından bağımsız olarak hareket halindeyken kompakt temizlik – OC 6-18 akülü orta basınçlı yıkama makinesi, evin içinde veya çevresinde hızlı ve verimli ara temizlik için idealdir. Hortumu bağlamanız yeterlidir, kullanıma hazırdır. Ayrı olarak satılan emme hortumu sayesinde hareket halindeyken kuyulardan, sarnıçlardan, kovalardan veya doğal su kaynaklarından su çekerek kullanılabilir. Hassas düz jet nozulu ile bisikletlerden, kamp veya bahçe mobilyalarından, oyuncaklardan ve daha pek çok şeyden inatçı kirler hızla temizlenebilir. Geniş bir aksesuar yelpazesi, OC 6-18'in kullanım alanını genişletir: örneğin, temizlikte daha fazla esneklik için 5'i 1 arada Multi Jet, köpük jeti veya yıkama fırçası da ayrı olarak temin edilebilir. Değiştirilebilir pil (ürün kapsamına dahil değildir), 18 V Kärcher Battery Power platformundaki tüm pille çalışan cihazlarda kullanılabilir. Yenilikçi Real Time Technology sayesinde, pilin LCD ekranı çalışma, şarj ve depolama sırasında kalan kapasiteyi gösterir. Cihaz ve kullanımı hakkında pratik ipuçları için Home & Garden uygulamasını kullanın.

Mobil temizlik Pil teknolojisi sayesinde güç kaynağından bağımsızdır. Emme hortumu veya 12 l su tankı arabası (her ikisi de ayrı olarak satılır) sayesinde su bağlantısı olmasa bile temizlik yapılabilir. Makine üzerinde pratik aksesuar tutucu Hortum, tetik tabancası ve püskürtme lansı, yerden tasarruf etmek için cihazda kolay ve güvenli bir şekilde saklanabilir. Aksesuarlar, hareket halindeyken bile her zaman elinizin altında. Yeniden doldurulabilir 12 l su arabası, isteğe bağlı bir aksesuar olarak mevcuttur. Ev ve Bahçe uygulaması Kärcher Ev ve Bahçe uygulaması sizi bir temizlik uzmanına dönüştürecek. Daha etkin, en iyi şekilde ayarlanmış orta seviye basınç Verimli ara temizlik için 24 bar basınç (maks.). Hassas yüzeyleri bile nazik, güvenli ve güvenilir bir şekilde temizler. Esnek hortum Basit hortum kullanımı. 18 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir pil (standart olarak teslimat kapsamına dahil değildir) LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü. 18 V Kärcher Battery Power pil platformundaki tüm cihazlarla uyumludur.