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    Mobil Dış Mekan Temizleyici OC 6-18 Premium | Kärcher

    Kärcher high-pressure cleaner with yellow casing, hose, spray gun, and various attachments on a white background.

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    IF Design Award 2024

    Mobil Dış Mekan Temizleyici

    OC 6-18 Premium

    Sipariş numarası: 1.328-520.0

    • Düz jet nozulu, kısa ve uzun püskürtme lansı