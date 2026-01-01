Mobil Dış Mekan Temizleyici OC 6-18 Premium | Kärcher

Hareket halindeyken, elektrik veya su bağlantısından bağımsız şekilde kompakt temizlik: Akülü ve orta basınçlı Kärcher OC 6-18 Premium yıkama makinesi, ev çevresinde veya dışarıda yapılan hızlı ara temizlikler için idealdir. Nazik düz püskürtme başlığı sayesinde; bisikletler, kamp veya bahçe mobilyaları, oyuncaklar ve çok daha fazlasındaki inatçı kirler hızla temizlenebilir. Çıkarılabilir teleskopik sapa sahip 12 litrelik tekerlekli su tankı, akülü orta basınçlı yıkama makinesi için mobil bir taban görevi görür. Yakınlarda bir su bağlantısı varsa, cihaz tank olmadan da çalıştırılabilir. Ayrıca, ayrı olarak satılan bir emiş hortumu yardımıyla kuyulardan, kovalardan veya doğal su kaynaklarından gelen su da kullanılabilir. Basınçlı tetikli tabanca ve püskürtme namlusu, taşıma sırasında tankın üzerine sabitlenebilir. Geniş aksesuar yelpazesi, OC 6-18 Premium'u daha da çok yönlü hale getirir; örneğin köpük jeti veya yıkama fırçası ayrı olarak satın alınabilir. Değiştirilebilir pil (teslimat kapsamına dahil değildir), 18 V Kärcher Battery Power pil platformundaki tüm akülü cihazlarda kullanılabilir. Pilin üzerindeki LCD ekran, "Real Time Technology" sayesinde kalan kapasiteyi gösterir.Cihaz ve kullanımına yönelik pratik ipuçları için Home & Garden uygulaması uyumludur.

Makine üzerinde pratik aksesuar tutucu Hortum, tetik tabancası ve püskürtme lansı, yerden tasarruf etmek için cihazda kolay ve güvenli bir şekilde saklanabilir. Daha etkin, en iyi şekilde ayarlanmış orta seviye basınç 18 V Kärcher Battery Power değiştirilebilir pil (standart olarak teslimat kapsamına dahil değildir) LCD ekran: Gerçek Zamanlı Teknolojisi ile: kalan çalışma süresi, kalan şarj süresi ve pil kapasitesini gösterir Lityum-iyon hücreler sayesinde uzun ömürlü ve güçlü. 18 V Kärcher Battery Power pil platformundaki tüm cihazlarla uyumludur. Ev ve Bahçe uygulaması Kärcher Ev ve Bahçe uygulaması sizi bir temizlik uzmanına dönüştürecek.