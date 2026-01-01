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    Mobil Dış Mekan Temizleyici OC 7-18 Handheld Battery Set | Kärcher

    Kärcher handheld pressure cleaner with a spray nozzle, detergent bottle, and coiled hose on a white background.

    Mobil Dış Mekan Temizleyici

    OC 7-18 Handheld Battery Set

    Sipariş numarası: 1.328-145.0

    El tipi kablosuz orta basınçlı temizleyici OC 7-18 El Tipi Batarya Seti, emiş hortumu, basınç ayarı ve 18 V değiştirilebilir bataryası sayesinde mobil temizlik için mükemmeldir.
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    eco!Mode ayarında, en yüksek ayara (Max modu) kıyasla su tüketimi %20, enerji kullanımı ise %59 oranında azalır.