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    Mobil Dış Mekan Temizleyici OC Foldable | Kärcher

    Kärcher portable cleaner with a black lid, yellow base, and attached spray nozzle.

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    Mobil Dış Mekan Temizleyici

    OC Foldable

    Sipariş numarası: 1.599-300.0

    Katlanabilir su hazneli, taşıması kolay, saklaması kolay ve çok yönlü: mobil temizlik için lityum iyon pilli OC 3 katlanabilir mobil dış mekan temizleyicisi.