Mobil Dış Mekan Temizleyici OC Foldable | Kärcher

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Mobil Dış Mekan Temizleyici
Sipariş numarası: 1.599-300.0Katlanabilir su hazneli, taşıması kolay, saklaması kolay ve çok yönlü: mobil temizlik için lityum iyon pilli OC 3 katlanabilir mobil dış mekan temizleyicisi.
Basınç aralığı
Düşük basınç
Su debisi (l/dk)
max. 2
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya türü
Lityum iyon batarya
Pil çalışma süresi (dk)
15
Şarj etme süresi (sa)
2.25
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
2.2
Ambalajlı ağırlık (kg)
3.2
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
305 x 298 x 271
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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Uygulama alanları