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    El Temizleyici OC Handheld Compact | Kärcher

    Kärcher handheld cleaner with a spray bottle and coiled hose attachment, set against a white background.

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    El Temizleyici

    OC Handheld Compact

    Sipariş numarası: 1.328-120.0

    • El tipi basınçlı yıkama makinesi, orta basınç (15 bar)
    • Pille çalışır, 10-30 dakika çalışma süresi, eco!mode ile basınç ayarı, katlanabilir tutamak
    • 4'ü 1 arada Multi Jet nozul, köpük püskürtme, emiş hortumu
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    eco!Mode ayarında, su tüketimi en yüksek ayara (Max modu) kıyasla ortalama %24, enerji tüketimi ise ortalama %54 azalır.