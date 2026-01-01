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    Pencere temizleme nozülü | Kärcher

    Kärcher window vac attachment with a black handle and grey squeegee blade, isolated on a white background.

    Pencere temizleme nozülü

    Sipariş numarası: 2.863-025.0

    Buharlı temizleme makinesi yardımı ile camı pencereyi ve aynaları iyice temizler.