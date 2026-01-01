Pencere temizleme nozülü | Kärcher

Buharlı temizlik makinesi kullanarak cam yüzeyleri iyice temizler. Bu, Kärcher buharlı temizlik makinelerini çok yönlü hale getirerek pencere ve aynalardaki izlerden ve lekelerden kurtulmanızı sağlar

Yüksek kaliteli silecek bıçağı Camın, pencerelerin, aynaların mükemmel temizliği, buhar ve kirin optimum şekilde temizlenmesi. Nozuldaki buhar açıklıkları Cam bölme buharlaşarak kiri en iyi şekilde gidermeye yardımcı olur. Küçük ve hafif tasarım Derin temizlik sonuçları için kolay kullanım.