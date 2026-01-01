Performance Premium hortum, 5/8" -50m | Kärcher

Kärcher Performance Premium 5/8 "normal bir bahçe hortumu değildir. Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisine sahip yenilikçi bir dokuma malzemeden yapılmıştır, maksimum sağlamlık, esneklik ve bükülme direnci sunar. Hortum böylelikle sulama sırasında sürekli bir su akışı sağlar orta ila büyük bahçeler ve diğer alanlarda kolaylıkla kesintisiz sulama yapılır. Ayrıca, hava koşullarına dayanıklı anti-UV dış katman malzemeyi korur ve opak orta katman, hortumun içinde yosun birikmesini önler. Bu nedenle Kärcher etkileyici bir 18 yıllık garanti sunar. 50 metre uzunluğundaki Performance Premium hortum, ftalat (<% 0,1), kadmiyum, baryum ve kurşun içermediği için sağlık ve sürdürülebilirlik açısından da yüksek puanlar. Diğer performans özellikleri arasında 35 barlık patlama basıncı ve -20 ile +60 arasında etkileyici bir sıcaklık direnci bulunur ° C.

18 yıl garanti Uzun ömürlüdür ve yüksek kalite standartlarını karşılar 50 metre Orta ve büyük boyutlarda olan bahçeler için Kaliteli dokuma malzeme, hortuma 40 bara kadar basınçca dayanabilen ultra güçlü duvarlar sağlar. Garantili sağlamlık Basınca dayanıklı örme güçlendirme ile kullanımı kolay bahçe hortumu Kullanım kolaylığı için. Eksi 20 ve Artı 60 derece arasında yüksek sıcaklık direnci Kaliteli hortum Işık geçirmeyen ara katman hortumun içinde mantar oluşumunu önler Ekstra uzun servis ömrü için Ftalat (<% 0,1), kadmiyum, baryum ve kurşun içermeyen kaliteli bahçe hortumu Sağlık ve çevreye hiçbir risk oluşturmaz Anti-UV dış tabaka Hava şartlarına son derece dayanıklı Kärcher Premium bükülme önleme teknolojisi Esnek ve bükülmelere karşı dayanıklı - döngü oluşumu olmadan optimum su akışı için.