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    Trimmer pentru gardul viu cu acumulator PHG 18-45 Bataryalı Çit Kesme Makinesi | Kärcher

    Kärcher telescopic hedge trimmer with yellow handle and black blade, accompanied by an extension pole.

    Trimmer pentru gardul viu cu acumulator

    PHG 18-45 Bataryalı Çit Kesme Makinesi

    Sipariş numarası: 1.444-210.0

    • 45 cm kesme uzunluğu, 18 mm diş aralığı, mafsallı kesme kafası
    • Teleskopik sap, 18 V batarya platformu
    • Bıçak koruyucu, çit süpürme aparatı, omuz askısı
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    Çit genişliği: 1 m, yatay kesim