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    Trimmer pentru gardul viu cu acumulator PHG 2-18 | Kärcher

    Kärcher pole hedge trimmer, yellow and black, on a white background.

    Trimmer pentru gardul viu cu acumulator

    PHG 2-18

    Sipariş numarası: 1.445-620.0

    • 45 cm kesme uzunluğu, 18 mm diş aralığı, mafsallı kesme kafası
    • Teleskopik sap, 18 V batarya platformu
    • Bıçak koruyucu, çit süpürme aparatı, omuz askısı