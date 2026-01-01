Trimmer pentru gardul viu cu acumulator PHG 2-18 | Kärcher

18 voltluk bataryalı yüksek dal çit düzeltme makinesi PHG 2-18 ile merdivene gerek duymadan, zahmetsizce ve rahatça bahçenizi tekrar forma sokun. Kademesiz olarak ayarlanabilen teleskopik sap yaklaşık 2,80 metre yüksekliğe ulaşırken, 45 santimetrelik kesme uzunluğuna sahip çit düzeltme başlığı 6 kademede ayarlanabilir. Düşük ağırlık ve ek destek ile optimum ağırlık dağılımı sağlayan ayarlanabilir omuz askısı, uzun süreli çalışma görevlerini bile konforlu bir deneyim haline getirir. Bıçağın ön kısmındaki entegre testere fonksiyonu sayesinde, daha kalın dallar bile artık bir sorun olmaktan çıkar. Kılavuz koruyucu, binaları ve bıçağı olası hasarlardan korur ve iş bittiğinde takılması kolay bıçak koruyucu güvenli depolama sağlar. Kesilen dalları doğrudan yere taşıyan çit süpürgesi de kullanışlı bir şekilde burada kendine yer bularak optimum ve yerden tasarruf sağlayan bir depolama imkanı sunar. Kolay taşıma ve kulübede veya garajda minimum depolama alanı için, çit düzeltme makinesinin şaftı alet gerektirmeden ayrılabilir.

Konforlu teleskopik özellik Vücut boyuna ve ihtiyaca bağlı olarak çalışma yüksekliğinin kademesiz ayarı ve düzenlemesi. Çitlerin üst kısımlarının 2,80 metreye kadar olan yüksekliklerde budanmasına olanak tanır. Ayarlanabilir kesme kafası Çit budama makinesi kafasının 6 ayarlanabilir konumu sayesinde, çit budama makinesi her türlü çalışma durumuna uyum sağlamak için 125°'lik bir aralıkta ayarlanabilir. Çilt süpürgesi Normalde kullanıcının önündeki zemin boyunca çitin içine düşecek çit kesimlerini rahatça süpürür. Testere işlevi Ara sıra daha kalın dallara sahip çitler için özellikle pratiktir. Omuz askısı Uzun işler sırasında kullanıcıların kollarını zorlamamak için optimum ağırlık dağılımı. Taşmalama bıçağı Bıçak hassas bir kesme sonucu sağlar. Ergonomik kol tasarımı Daha uzun çalışma sürelerinde de hoş ve güvenli bir tutuş için. Kontrol koruması Bıçağı korur ve binaların ve zeminlerin hasar görmesini önler. Bıçak koruması Çit budama makinesini ihtiyaç duyulan her yere güvenle taşımak ve kullanımdan sonra güvenle saklamak için takılması kolaydır. Çit süpürme aparatı, taşıma veya saklama için koruyucu bıçak kapağına takılabilir. 18V Kärcher pil gücü Cihaz herhangi bir 18 V Kärcher Pil Gücü pili ile çalıştırılabilir. LCD pil ekranlı Gerçek Zamanlı Teknoloji: kalan çalışma süresini, kalan şarj süresini ve pil kapasitesini gösterir. Lityum-iyon batarya sayesinde uzun ömürlü ve güçlüdür.