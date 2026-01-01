Trimmer pentru gardul viu cu acumulator PHG 2-18 | Kärcher

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Trimmer pentru gardul viu cu acumulator
Sipariş numarası: 1.445-620.0
Batarya ile çalışan cihaz
1
Batarya platformu
18 V Batarya platformu
Kesme uzunluğu (cm)
45
Diş aralığı (mm)
18
Kesme kafası açısı (°)
125
Kesme bıçağı tipi
Lazer kesim, elmas taşlanmış
Bıçak hızı (kesikler/dk)
2300
Batarya türü
Lityum iyon akü
Motor Gücü (V)
18
Tek şarjla çalışma performansı¹⁾ (m²)
max. 180 max. 360
Pil şarjı başına çalışma süresi (dk)
max. 35 max. 70
Renk
Sarı
Aksesuarsız ağırlık (kg)
3.3
Ambalajlı ağırlık (kg)
4.8
Boyutlar (U x G x Y) (mm)
2090 x 89 x 200
Teslimat kapsamı
Ekipman
Üretici: Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Posta Kutusu 800, D-71361 Winnenden, 07195 903-0, kontakt@karcher.com Lütfen kullanım kılavuzundaki uyarıları ve güvenlik talimatlarını dikkate alınız.
Kılavuz
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Ürün bilgileri